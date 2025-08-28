Ehemalige „Todeskreuzung“: Der Kreisverkehr in Jengen ist teilweise wieder befahrbar

Die vollständige Öffnung des Kreisverkehrs in Jengen rückt näher: Nach den Bauarbeiten der vergangenen Wochen und wetterbedingten Verzögerungen ist der Kreisel an der bisherigen Kreuzung Weinhausener Straße/OAL15 bereits wieder befahrbar.

Freie Fahrt in Richtung Buchloe

Aus Jengen kommend, hatten Autofahrer am Mittwoch sowohl in Richtung Buchloe als auch in Richtung Weinhausen freie Fahrt. Lediglich nach Ummenhofen war die Durchfahrt am Jengener Kreisverkehr noch nicht möglich.