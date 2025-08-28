Icon Menü
Kreisverkehr in Jengen teilweise wieder befahrbar

Jengen

Ehemalige „Todeskreuzung“: Der Kreisverkehr in Jengen ist teilweise wieder befahrbar

Nach wochenlanger Sperrung ist der Kreisverkehr in Jengen an der ehemaligen „Todeskreuzung“ nun teilweise wieder geöffnet. Welche Strecken frei sind.
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Kreisverkehr Jengen an der OAL15/Weinhausener Straße
    Kreisverkehr Jengen an der OAL15/Weinhausener Straße Foto: Matthias Kleber

    Die vollständige Öffnung des Kreisverkehrs in Jengen rückt näher: Nach den Bauarbeiten der vergangenen Wochen und wetterbedingten Verzögerungen ist der Kreisel an der bisherigen Kreuzung Weinhausener Straße/OAL15 bereits wieder befahrbar.

    Freie Fahrt in Richtung Buchloe

    Aus Jengen kommend, hatten Autofahrer am Mittwoch sowohl in Richtung Buchloe als auch in Richtung Weinhausen freie Fahrt. Lediglich nach Ummenhofen war die Durchfahrt am Jengener Kreisverkehr noch nicht möglich.

