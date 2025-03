Die Luft für den ESV Buchloe wird immer dünner

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga spitzt sich immer mehr zu. Die Situation für den ESV Buchloe wird dabei immer bedrohlicher. Denn nach der erneut denkbar knappen 1:2 (1:1/0:1/0:0)-Niederlage am Sonntagabend in Pfaffenhofen stehen die Buchloer Pirates in der finalen Playdown-Runde mit dem Rücken zur Wand. In der Best-of-Seven-Serie führen die Hallertauer aktuell mit 3:2. Sie brauchen in den verbleibenden maximal zwei Spielen am kommenden Wochenende nur noch einen Erfolg, um den Ligaverbleib zu sichern.

Die Buchloer hingegen müssen am Freitag vor heimsicher Kulisse (20 Uhr) unbedingt gewinnen, um ein alles entscheidendes Match in Pfaffenhofen zu erzwingen. Verlieren die PIraten, stehen sie als sportlicher Absteiger aus der Bayernliga fest.

Heiß umkämpftes Match

Das wieder einmal heiß umkämpfte und enge fünfte Match war am Sonntagabend ein Spiegelbild der bisherigen Auswärtspartien der Buchloer in dieser Runde – sowohl vom Spielverlauf her als auch vom Ergebnis. Die klareren Chancen hatten in der Anfangsphase die Gastgeber, die aber den Puck zunächst nicht an ESV-Tormann Dominic Guran vorbeibrachten. Als die Freibeuter dann nach gut sechs Minuten in doppelter Überzahl agieren durften, brachte Demeed Podrezov seine Farben per Abstauber mit 1:0 in Front (8.). Aus den weiteren Powerplay-Situationen in diesem Drittel machten die Rot-Weißen dann allerdings viel zu wenig. Statt die Führung auszubauen, mussten sie den Ausgleich schlucken, als Jakub Vrana unhaltbar zum 1:1-Pausenstand abfälschte (11.).

Pfaffenhofen mit mehr Schwung

Der anfangs ausgeglichene und umkämpfte Mittelabschnitt bot anschließend wenig Gefährliches vor den Toren. Umso ärgerlicher, dass die Buchloer in Unterzahl mit 1:2 in Rückstand gerieten, als Jan Tlacil das Match drehte (30.). Pfaffenhofen nahm den Schwung mit und drückte auf den dritten Treffer. Nur mit Mühe konnten die Buchloer diesen verhindern und hatten durch Markus Vaitl dann die große Gelegenheit zum Ausgleich. Doch Vaitl vergab (32.) ebenso wie Michal Telesz, direkt vor Drittelende (40.). Dazwischen hatte der ESV jedoch zweimal Dusel, als das Aluminium des eigenen Tores einen höheren Rückstand verhinderte (35./40.).

Piraten laufen einem Tor hinterher

So liefen die Piraten weiter dem einen Tor hinterher. Und obwohl die Hallertauer sich nun mehr und mehr zurückzogen und den Buchloern die Initiative überließen, rieben sich die Piraten ein ums andere Mal an der geballten Abwehr des ECP auf. Mit schwindender Zeit verzweifelte der ESV zusehends und dann fehlte den Buchloern in der ein oder andere Situation auch das nötige Glück, als sich immer wieder ein Pfaffenhofener in die Schussbahn warf und so für den bereits geschlagenen Keeper rettete.

Wenn Zentimeter fehlen

Der Torjubel zum Ausgleich lag den annähernd 100 Buchloer Schlachtenbummlern auch in den Schlusssekunden nochmals auf den Lippen, doch auch hier fehlten mit Ablauf der Sirene nur wenige Zentimeter zum Ausgleich.

So blieb es bei der denkbar knappen 1:2-Niederlage, die den Pfaffenhofenern jetzt zwei Matchpucks beschert, während die Buchloer am kommenden Freitag in der heimischen Sparkassenarena zum Siegen verdammt sind. Nur damit können sie nochmals ein alles entscheidendes siebtes Duell erzwingen.