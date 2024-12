Piraten schieben sich nach 6:2-Sieg auf Platz zehn

Die Buchloer Piraten haben am Freitagabend einen wichtigen Heimsieg über den EC Pfaffenhofen eingefahren und die Ilmstädter dadurch in der Tabelle überholt. Mit 6:2 (1:0/2:1/3:1) siegten die Piraten verdientermaßen im Blaulicht-Heimspiel mit der Unterstützung zahlreicher Einsatzkräfte, die an diesem Abend freien Eintritt hatten.

Konzentrierter Auftritt des ESV Buchloe

Sie erlebten eine Show von Topscorer Demeed Podrezov, der die Gäste in dieser Partie fast im Alleingang erledigte. Denn der US-Amerikaner war mit drei Toren und weiteren drei Vorlagen an allen ESV-Treffern beteiligt. Podrezov war der Mann des Abends bei einem mannschaftlich geschlossenen und über weite Strecken konzentrierten Auftritt der Buchloer.

Zur Belohnung konnten sich die Freibeuter nach dem dritten Heimsieg in Folge auch auf den begehrten 10. Rang vorschieben.

Mit dem ersten Torschuss erfolgreich

Den besseren Start in dieses wichtige Match erwischten die Buchloer. Sie gingen gleich mit ihrem ersten Torschuss in Front. Schon nach zweieinhalb Minuten begann damit der bärenstarke Abend des Demeed Podrezov. Nach schönem Zuspiel von Alexander Krafczyk traf er zum 1:0 in den Winkel. Auch anschließend waren die Buchloer die aktivere Mannschaft. Doch die Hausherren verpassten es, den Vorsprung weiter auszubauen. So kamen die Gäste gegen Drittelende besser ins Spiel und schnupperten am Ausgleich, den die ESV-Defensive um den wachsamen Keeper Dominic Guran aber verhindern konnte.

Krafczyk legt vor und trifft selbst

Ein ähnliches Bild bekamen die Zuschauer auch im zweiten Abschnitt zu sehen. Zunächst waren wieder die Freibeuter tonangebend, die nach zwei vergebenen Gelegenheiten erneut durch Podrezov auf 2:0 stellten. Er war wieder durch Krafczyk schön in Szene gesetzt worden (27.). Allerdings fanden die Pfaffenhofener, die die letzten drei Partien gewonnen haben, wieder einen Weg zurück ins Spiel. Schnell konnten sie auf 2:1 verkürzen, als Jakub Vrana gleich das erste Powerplay der Gäste zum Anschluss nutzte (30.). Relativ ausgeglichen ging es weiter. Die beiden nächsten Treffer der Buchloer gaben jedoch in diesem Spiel die Richtung vor: Erst traf Podrezov mit seinem dritten Tor an diesem Abend - unmittelbar vor der Pause in Überzahl zum 3:1 (40.), ehe Alexander Krafczyk zu einem ebenfalls sehr günstigen Zeitpunkt kurz nach Wiederbeginn im Schlussdrittel auf 4:1 stellte (41.).

Gäste kommen noch einmal heran

Zwar kamen die Gäste nach einem individuellen Fehler hinter dem Buchloer Tor nochmals auf 4:2 heran – wiederum durch Vrana (43.) – doch letztlich ließen sich die Buchloer den verdienten Erfolg nicht mehr aus der Hand nehmen. Das 5:2 von Felix Schurr war dann quasi die Vorentscheidung, (48.).

Auf Dominic Guran ist Verlass

Auch danach hatten die Buchloer das Geschehen größtenteils im Griff. Zudem konnten sich die Piraten auf den sicheren Rückhalt Dominic Guran verlassen. Christian Wittmann markierte im Powerplay den 6:2- Endstand (56.), als er einen Podrezov-Schuss ins Tor ablenkte. Zuvor hatten die Buchloer noch mehrere Hochkaräter liegen lassen.