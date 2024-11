Piraten lassen die Punkte in Peißenberg

Der ESV Buchloe hat am Sonntagabend einen durchaus möglichen Punktgewinn beim letztjährigen Vizemeister in Peißenberg verpasst. Vor fast 1250 Zuschauern bot der mit gerade einmal 13 Feldspielern personell arg gebeutelte Kader der Pirates den heimstarken Miners lange einen disziplinierten Fight auf Augenhöhe. Am Ende mussten sich die Freibeuter jedoch ärgern, dass sie nach 60 Minuten mit 3:6 (1:2/1:1/1:3) die Segel streichen mussten.

Daran änderte auch der Dreierpack von Demeed Podrezov nichts. Trotz des Engagements steht Buchloe unter dem Strich wieder ohne die eigentlich im Kampf um Platz 10 dringend benötigten Punkte da.

Buchloe erwischt einen guten Start

Dabei hatten die Gennachstädter in einem ansehnlichen Auftaktdrittel zunächst den besseren Start erwischt. Trotz einer schwach besetzten Auswechselbank versteckten sich die Piraten keineswegs. Belohnt wurde das mit dem 1:0 von Demeed Podrezov, der den ESV mit seinem zehnten Saisontor in Front brachte (4.).

Peißenberg fand schnell eine Antwort, als Ryan Murphy alleine vor Dominic Guran zum 1:1 ausglich (8.). Auch danach hatten beide Teams einige gute Möglichkeiten und jeweils Pech als Podrezov nur die Latte (8.) und Sinan Ondörtoglu auf der Gegenseite bei einem Unterzahl-Konter nur den Pfosten traf (11.). Peißenberg wurde mit zunehmender Spieldauer vor allem mit schnellen Gegenstößen immer druckvoller. Solch einen Konter vollendete Valentin Hörndl nach 13 Minuten auch zum 1:2.

Starker Buchloer Torwart Guran

Während der wachsame Buchloer Schlussmann anschließend mit einigen starken Paraden einen weiteren Gegentreffer verhinderte, rettete für Peißenberg kurz vor der Pause nochmals das Aluminium bei einem Schuss von Michal Petrak (19.).

Und auch im Mitteldrittel waren die Buchloer weiter vom Pech verfolgt. Denn zum einen gelang den Hausherren ein Blitzstart, als Lynnden Pastachak nach 37 Sekunden auf 1:3 stellte. Pastachaks Versuch war dabei unglücklich und somit unhaltbar von einem Buchloer Schlittschuh ins eigene Tor abgefälscht worden.

Anschließend stand in einem weiter ausgeglichenen Match erneut zweimal die Querlatte einem Buchloer Anschluss im Weg. Erst touchierte ein Schuss von Felix Schurr den Querbalken (26.), ehe Michal Petrak mit seinem Schuss sogar an Latte und Pfosten gleichzeitig scheiterte und die Buchloer so zum vierten Mal an diesem Abend am Torgestänge verzweifelten (30.). Doch nach 33 Minuten war der verdiente Anschluss dann doch hergestellt, als erneut Podrezov auf 2:3 verkürzte.

Ausgleich fällt in der 50. Minute

Somit war das dezimierte Buchloer Aufgebot am letztjährigen Vizemeister wieder dran und tatsächlich konnten die Piraten nach 50 Minuten ausgleichen: Demeed Podrezov gelang im Powerplay der Hattrick, womit das Spiel eigentlich wieder komplett offen war.

Doch die Gastgeber machten anschließend schnell alle Hoffnungen auf einen möglichen Punktgewinn der Buchloer zunichte: Ein Doppelschlag der Peißenberger Top-Reihe brachte die Miners nach Toren von Dejan Vogl (52.) und Valentin Hörndl (53.) postwendend wieder in Führung.

Und diese konnten die Piraten trotz ihres aufopferungsvollen Kampfes nicht mehr aufholen. Stattdessen markierte Sinan Ondörtoglu mit dem 3:6 den Endstand in einer Bayernliga-Partie, in der sich die Freibeuter am Ende wieder einmal nicht für einen leidenschaftlichen Auftritt belohnen konnten (56.).