Mit Tau und Angel: Buchlonia verwandelt Rathaus in Unterwasserwelt

Dreimal knallte es am Rosenmontag laut im Buchloer Rathaus. Der Grund dafür: Bürgermeister Robert Pöschl brachte drei Ballons zum Platzen, die die Fastnachtszunft Buchlonia ihm beim Rathaussturm mitgebracht hatte. Darin hatten die Faschingsbegeisterten kleine Zettel mit Aufgaben für den Bürgermeister versteckt.

Tauziehen und Puzzeln beim Rathaussturm in Buchloe

Zuvor hatten sich Regenbogenfische, Krebse und Quallen im großen Sitzungssaal eingefunden. Zwischendrin wuselten Seepferdchen umher, Meerjungfrau und Taucherin durften ebenfalls nicht fehlen. Getreu dem diesjährigen Motto der Buchlonia „Unterwasserwelt“ hatten sich die Mädchen mal in schillernde, mal in krebsrote Kostüme geworfen. Im Schlepptau hatten die Showtanz-Mädels einige Piraten – auch ein Eisbär hatte sich ins Rathaus verirrt. Doch bevor die Tanzgarde ihr Können unter Beweis stellte, war Bürgermeister Pöschl gefragt.

Puzzeln im Buchloer Rathaus: Welches Teil gehört wohl wo hin?

Die erste Notiz aus den Luftballons machte klar: Jetzt muss sich der Bürgermeister mächtig ins Zeug legen. Tauziehen gegen die Showtanz-Mädels stand an. Flugs war ein Seil gefunden, die Tänzerinnen reihten sich auf und griffen gemeinsam ans Tau. Der Bürgermeister positionierte sich ihnen gegenüber, ein paar Jungs eilten ihm zu Hilfe. Doch es nutzte nichts, gegen den Zug der Show-Tanzgruppe kam der Rathauschef nicht an. So trat er schließlich über die Markierung am Boden, was die Niederlage besiegelte. Den Sieg konnte Pöschl zwar nicht erringen, erledigt war die erste Aufgabe trotzdem.

Bürgermeister muss drei Aufgaben beim Rathaussturm der Buchlonia erledigen

Mit einem Magneten an einer Angel galt es für ihn anschließend, so viele Fische aus einer Wanne zu holen, wie in einer Minute möglich. „Neun Stück“, verkündete Gruber das Ergebnis, wofür es anerkennenden Applaus gab. Als dritte Aufgabe musste der Bürgermeister ein Puzzle innerhalb von drei Minuten lösen – was ihm in einer kurzen „Nachspielzeit“ dann auch gelang. Für seinen Faschingseinsatz bekam er eine Schatzkiste mit einem Orden der Buchlonia.

Die Showtanzgruppe der Buchlonia stellte beim Rathaussturm ihr Können unter Beweis

Dann wurde es ernst für die Showtanz-Mädels: Sie zeigten eine rund zehnminütige und ausgeklügelte Choreografie, die Trainerin Julia Oedekoven mit den Mädchen einstudiert hatte. Das Zusammenspiel von Taucherin und Meerjungfrau überzeugte ebenso wie das der Haie. Alle zusammen zeigten zudem schwungvolle Tänze. Die Zuschauer klatschten begeistert mit, und Stücke wie „Sail“ oder „Baby Shark“ untermalten den „Unterwasser-Auftritt“ musikalisch stimmig.

„Mädels, ihr wart spitze“ Michaela Barthelmes, Zweite Vorsitzende, Fastnachtszunft Buchlonia

„Wir sind wahnsinnig stolz auf euch“, resümierte Gruber anschließend. Zweite Vorsitzende Michaela Barthelmes berichtete von „vielen tollen Auftritten“ in dieser Faschingssaison. Sie bedankte sich abschließend bei den Helfern der Buchlonia und lobte die Tanzgruppe: „Mädels, ihr wart spitze.“