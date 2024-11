Die steigende Mitgliederzahl motiviert den FC Buchloe

429 Mitglieder, Tendenz steigend, darüber freute sich der Vorsitzende des FC Buchloe, Christian Hoppe, bei der Jahresversammlung des Vereins. Dies mache Mut und motiviere, betonte Hoppe.

Er würdigte die Mitarbeit und Unterstützung sämtlicher Vereinskollegen. Die zweite Mannschaft hat laut Hoppe eine durchwachsene Saison 23/24 gespielt. Zum Ende der Hinrunde übernahm Andreas Böck bis Saisonende das Traineramt. Das Team kam jedoch aus dem Tabellenmittelfeld nicht heraus. Es sei „Potenzial für Mehr“ erkennbar, urteilte der Vorsitzende.

Erste Saisonhälfte war nicht zufriedenstellend

Die erste Mannschaft kam in der vorigen Saison nicht wirklich besser weg. Sie bot eine nicht zufriedenstellende erste Saisonhälfte, sagte Hoppe.

Beide Teams, die erste und die zweite Mannschaft bekamen zum Beginn der laufenden Saison 2024/2025 einen neuen Trainer. Hanifi Kiziltoprak übernahm die zweite Mannschaft. Für die Erste wurde Hermann Rietzler als Trainer gewonnen. Während die zweite Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorsaison bot, gelang der Ersten laut Vorsitzendem nur ein durchwachsener Start in die Saison.

Viele Jugendliche kicken beim FC Buchloe

Einen guten Zulauf verbuchte die Jugend des Fußballvereins. Aktuell sind fast 150 Kinder und Jugendliche im Verein. Im Sommer richtete der Verein zusammen mit der Stadt Buchloe im Stadtsaal ein Public Viewing zur EM aus und übernahm über vier Wochen hinweg den Verkauf von Essen und Getränken.

Im Juli fand die Abschlussfeier der Kinder in einem Trainingslager mit Zeltübernachtung statt und der FCB beteiligte sich am Soundart-Festival. Auch beim eigenen Oktoberfest wurden viele Aktionen für die Jugend angeboten.

In seinem Jahresrückblick berichtete Hoppe zudem von einem positiven Zulauf bei Trainern, Betreuern und Helfern. Zahlreiche Mitglieder wurden in der Versammlung anschließend für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Bürgermeister Robert Pöschl betonte in seinem Grußwort, alles in allem blicke der FCB optimistisch in die Zukunft und könne sich auf die Unterstützung der Stadt verlassen.