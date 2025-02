SC Lindenberg muss wegen Krähenplage die Vereinskasse plündern

Wo der SC Lindenberg eigentlich trainieren und Fußball spielen möchte, durchzogen tiefe Löcher den Rasen. Krähen auf Nahrungssuche hatten das Fußballfeld dermaßen zerhackt, dass es unbespielbar war. Um aus dem Acker wieder einen Sportplatz zu machen, war eine umfassende Sanierung nötig, die den Sportverein knapp 13.800 Euro kostete. Ein Viertel davon, also 3450 Euro, übernimmt die Stadt, wie der Hauptausschuss nun beschloss.

Plätze des SC Lindenberg müssen nach Krähen-Schäden saniert werden

In den vergangenen Jahren konnten die Vereinsmitglieder den von Krähen gezeichneten Rasen in Eigenleistung wieder instand setzen. 2023 beschädigten die geschützten Saatkrähen, die im Boden Engerlinge suchen, die Flächen so sehr, dass die Vereinsmitglieder mit ihrem Latein am Ende waren. Besonders betroffen sei der Trainingsplatz gewesen, wie Christian Friedrich, Vorsitzender des SC Lindenberg, mitteilt: „Wir mussten ausweichen.“ So wurde der Hauptplatz, der etwas weniger gelitten hatte, auch für das Training genutzt.

Icon Vergrößern Tonnenweise Sand wurde auf den Plätzen des SC Lindenberg ausgebracht. Foto: Herbert Brugger Icon Schließen Schließen Tonnenweise Sand wurde auf den Plätzen des SC Lindenberg ausgebracht. Foto: Herbert Brugger

Im Frühjahr rückte dann die Firma, die der SC Lindenberg mit der Platzsanierung beauftragt hatte, mit großen Maschinen an. Diese ebneten die Fläche, verteilten tonnenweise Sand und „stopselten“. So bezeichnet man das Einbringen von Saatgut und Sand mit dem Effekt, „dass es ein schön lockerer Boden wird“, erklärt Friedrich. Da der Fortgang der Arbeiten sehr stark vom Wetter abhängig war, zog sich die Sanierung bis in den Herbst hinein. Nun rollen die Bälle in Lindenberg wieder über zwei bespielbare Plätze.

Stadt Buchloe bezuschusst Platzsanierung

Das war für den Sportverein nicht günstig: Knapp 13.800 Euro flossen aus der Vereinskasse. Um die nicht allein schultern zu müssen, beantragte der SC einen Zuschuss bei der Stadt. Die Verwaltung schlug vor, wie beim FC Buchloe zu verfahren und einen Zuschuss von 25 Prozent zu zahlen. Beim FCB war eine noch umfassendere Platzsanierung wegen der Krähenplage nötig geworden. Gegen einen Zuschuss von 3450 Euro für den SCL hatte im Hauptausschuss niemand Einwände.

Wie es mit den Krähen in Lindenberg nun, da der Platz frisch hergerichtet ist, weitergeht, ist laut Christian Friedrich ungewiss. „Wir sind in Alarmbereitschaft“, sagt er. Vereinsmitglieder fahren regelmäßig am Gelände vorbei und halten Ausschau nach den Vögeln. Wenn sie wieder Krähen auf dem Spielfeld erspähen, sei eine schnelle Reaktion gefragt. Dann wolle der Verein die Firma damit beauftragen, ein Pflanzenschutzmittel auszubringen, das die Engerlinge tiefer in den Boden treibt. So erreichen die Krähen sie nicht und lassen den Rasen in Frieden – so die Theorie.