Sie machen den Weg frei: Buchloer Bauhof rüstet sich für den Winter

Eine weiße Überraschung erwartete die Buchloerinnen und Buchloer am Mittwochmorgen: Eine dünne Schneedecke hatte sich in der Nacht über die Gennachstadt gelegt. Auch für die kommenden Tage bis zum Start ins Wochenende melden Wetterdienste nachts Minusgrade. Um bei Schnee und Eis das Vorankommen für Autofahrer, Radler und Spaziergänger so sicher wie möglich zu gestalten, ist der Buchloer Bauhof heuer wieder im Einsatz, räumt und streut die Straßen und Gehwege. Damit alles reibungslos klappt, haben die Verantwortlichen vorgesorgt.

