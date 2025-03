Schnelles Internet für Buchloe: Was Interessierte zum geplanten Glasfaser-Ausbau wissen müssen

Arbeiten im Homeoffice, Online-Shopping und das Streamen von Serien auf Netflix oder Videos auf YouTube: All das funktioniert besser mit schnellem Internet – und ohne schier endlosen Ladebalken. Vor allem dann, wenn in einem Haushalt gleich mehrere Geräte benutzt werden, stoßen leistungsschwache Internetverbindungen schnell an ihre Grenzen. Das soll in Buchloe bald Geschichte sein, wenn es nach dem Unternehmen Deutsche Glasfaser geht. Dieses packt zusammen mit der Stadt die flächendeckende Verlegung von Glasfaserkabeln an, die nach Unternehmensangaben „lichtschnelles Internet“ ermöglichen sollen.

