27-Jähriger soll minderjährige Ex-Freundin sexuell missbraucht haben

Am vergangenen Samstagnachmittag soll ein 27-Jähriger seine 17-jährige Ex-Freundin in Buchloe sexuell missbraucht haben. Wie die Polizei jetzt mitteilt, soll sich die Minderjährige mit ihrem Ex am Bahnhof getroffen haben, wo der Mann sexuelle Handlungen gegen ihren Willen ausgeführt haben soll.

Der Vorfall wurde am Samstagabend angezeigt. Die Polizei hat den 27-Jährigen noch in der Nacht auf Sonntag vorläufig festgenommen. Nachdem die Beamten alle Beweise gesichert hatten, entließen sie den Mann wieder.

Sexualstraftat in Buchloe: Wichtiger Hinweis der Polizei

Im Rahmen des Polizeieinsatzes mussten die Beamten Angehörige der 17-Jährigen davon abhalten, in die direkte Konfrontation mit dem Verdächtigen zu gehen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass sich die Verfolgungsbehörden an rechtsstaatliche Maßnahmen und Gesetze halten. Bis zur gerichtlichen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

