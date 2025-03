Showdown in der Bayernliga: Erreichen die Buchloer Piraten das rettende Ufer?

Showdown im Abstiegskampf der Eishockey Bayernliga: An diesem Wochenende fällt die endgültige Entscheidung zwischen dem ESV Buchloe und dem EC Pfaffenhofen in der Playdown-Serie. Für die Piraten haben sich die Chancen auf den Klassenerhalt am vergangenen Sonntag nochmals drastisch verschlechtert. So stehen sie nach der dritten Niederlage im dritten Auswärtsspiel der Serie vor dem entscheidenden Wochenende mit dem Rücken zur Wand. Am Freitag im Heimspiel ab 20 Uhr sind die Buchloer nämlich nach dem 2:3-Rückstand in der Best-of-Seven-Runde zum Siegen verdammt, wenn sie am Sonntag nochmals für ein entscheidendes siebtes Match nach Pfaffenhofen fahren möchten (Spielbeginn wäre dort um 17.30 Uhr). Unterliegen die Buchloer hier oder bereits am Freitag, stünde für den ESV der Abstieg in die Landesliga fest.

ESV Buchloe darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben

Der Druck, der aktuell auf den Gennachstädtern lastet, ist also immens, da sie sich nun keinen weiteren Ausrutscher in Form eines Misserfolgs mehr erlauben dürfen. Getreu dem Motto „Siegen oder Fliegen“ müssen die Buchloer sich nach der haudünnen Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag jetzt nochmals sammeln und zusammenraufen. Die 1:2-Niederlage im fünften Spiel in Pfaffenhofen war sicherlich ein erneuter Nackenschlag, da die Hallertauer nun gleich zwei Matchpucks auf den Klassenerhalt haben – und den ersten dabei vermutlich schon am Freitag in Buchloe nutzen wollen.

Das gilt es aus ESV-Sicht unbedingt zu verhindern. Die beiden bisherigen Duelle in der Sparkassenarena konnten die Buchloer in dieser Runde gewinnen, doch so groß wie dieses Mal war der Druck noch nie. Den verspüren aber sicherlich auch die Pfaffenhofener, die den letzten Schritt erst einmal gehen müssen. Auf jeden Fall ist am Freitag ein sehr umkämpftes und enges Match zu erwarten, in dem beide Kontrahenten bestimmt alles in die Waagschale werfen.

Abstiegskampf in der Eishockey Bayernliga: Freitagsspiel als letzter Strohhalm

Für die Buchloer wird das Freitagsspiel vorerst der letzte Strohhalm im Abstiegskampf, in dem sie weiterhin auf den Beistand der treuen Buchloer Fans hoffen. Die haben das Team zuletzt auch auswärts zahlreich, aber leider dennoch vergebens unterstützt. Ein Erfolg am Freitag ist nun Pflicht, denn die Gennachstädter wollen die Runde offen halten für ein alles entscheidendes Finalspiel am Sonntag in Pfaffenhofen. Dort könnten sie am Ende einer ziemlich verkorksten Saison doch noch das rettende Ufer erreichen – oder den bitteren Abstieg.

