So liefen die Partien des TV Waal am vergangenen Spieltag

Deutlich mit 2:8 musste sich das Landesligateam des TV Waal beim Tabellendritten TSV Königsbrunn geschlagen geben. In den Doppeln verloren Mödritzer/Holzmann mit 0:3 recht deutlich. Denkbar knapp mit 10:12 im Entscheidungssatz mussten Endhart/Schirmer den Lechstädtern zum Sieg gratulieren. In den Einzeln des vorderen Paarkreuzes waren Michael Endhart und Yannick Mödritzer ohne jegliche Chance gegenüber ihren Gegner.

Deutliche Niederlage für die Herren I des TV Waal

Jeweils 0:3 mit klaren Satzausgängen waren eine deutliche Ansage. Nach dem 0:3 von Christian Schirmer konnte Christopher Holzmann den ersten Punkt für die Waaler erspielen. Im Duell mit Markus Tuffentsammer kam er zu einem 3:0-Sieg. Deutlich enger verliefen die zweiten Einzel im Spitzenpaarkreuz. Michael Endhart hielt Florian Lippert knapp mit 3:2 nieder, doch mit dem gleichen Ergebnis verlor Yannick Mödritzer gegen Angelo Bannout. Somit hatte Königsbrunn den gewinnbringenden sechsten Punkt. Jeweils mit 3:1 holten sie sich auch noch die beiden Einzel im Anschluss, sodass die klare 2:8-Niederlage aus Sicht der Waaler feststand. Jetzt bleibt dem Waaler Team etwas Zeit für intensives Training, um am kommenden Spieltag dann gegen Rain am Lech und Thannhausen den Klassenerhalt zu sichern.

Herren II des TV Waal verlieren Spitzenspiel

Knapp mit 4:6 musste sich die Zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Waal im Match gegen den nun feststehenden Meister SV Steinheim in der Bezirksoberliga geschlagen geben. Denkbar eng wurde es im Eingangsdoppel der Kombination Heiß/Geiger junior. Mit 13:15 im Entscheidungssatz ging das Aufeinandertreffen verloren.

Im vorderen Paarkreuz war Spitzenspieler Frank Ebenhoch für Sandro Schleich und Josef Geiger junior nicht zu bezwingen. Geiger konnte zumindest Robert Stetter schlagen. Im unteren Paarkreuz konnte Rainer Wiedemann seine beiden Einzel für sich entscheiden. Peter Heiß musste sich in drei knappen Sätzen Andreas Albrecht geschlagen geben. Gegen Christian Weizenegger kam er zu einem 3:0 Erfolg. Die Waaler sind zwar immer noch Tabellenzweiter, doch der Vorsprung auf die Verfolger ist geschrumpft.

Wichtiger Heimsieg für Herren III des TV Waal

Mit einem 6:4 Erfolg gegen den Tabellennachbarn TTSC Warmisried II hat sich indes die Dritte Herrenmannschaft aus Waal zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. Im Doppel konnten sich Demmler/Dempf mit 3:0 klar durchsetzen. Das vordere Paarkreuz mit Michael Demmler und Quirin Dempf hielt sich auch in den Einzeln schadlos. Sie besiegten Marion Fackler und Maik Kümmerling jeweils in ihren Partien. Den sechsten Waaler Punkt steuerte Helmut Heim bei. Somit können die Waaler schon mal nicht mehr direkt aus der Bezirksliga absteigen. Der Abstiegsrelegationsplatz ist aber noch vakant in der Liga.