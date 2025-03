Wie melde ich mein Kind bei den Kitas in Buchloe an?

Frisch nach Buchloe gezogen und für die dreijährige Tochter oder den zweijährigen Sohn wird ein Betreuungsplatz gesucht? Der sogenannte zentrale Anmeldetag hat zwar bereits stattgefunden, aber die Kita-Verwaltung hat dafür gesorgt, dass noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Es bleibt also noch Zeit, den Nachwuchs für das Kindergartenjahr 2025/2026 anzumelden.

Wo gibt es die notwendigen Formulare für die Kita-Anmeldung in Buchloe?

Die dafür benötigten Formulare finden Eltern auf der Homepage der Stadt Buchloe. Neben der Anmeldung für eine der Einrichtungen – beispielsweise können so Wunsch-Kitas berücksichtigt werden – gibt es dort die Datenerfassung für die Mädchen und Buben sowie eine Bescheinigung über die Muttersprache. Damit die Kosten im Blick bleiben, können Eltern außerdem die Gebührenordnung mit den Beitragssätzen einsehen.

Wie viel kostet die Kita-Betreuung in Buchloe?

Ein Platz im Kindergarten kann bis zu 351 Euro kosten (neun bis zehn Stunden), in der Krippe knapp 703 Euro (neun bis zehn Stunden). Hinzu kommen weitere Kosten: Mittagessen, Frühstücksangebot in der Kita Franziskus oder Storchenkinder, einmalige Aufnahmegebühr oder ein Beitrag für Gastkinderbetreuung, wenn der Wohnsitz nicht in Buchloe ist.

Wie viele Plätze gibt es in Buchloe und warum schwankt die Anzahl?

Auch jetzt noch kann der Nachwuchs in einer der vielen Kitas – die Stadt und die Kirche sind Träger von insgesamt sieben Einrichtungen – untergebracht werden. Für das Jahr 2025/2026 plant die Stadt mit 620 Kindergarten- und 152 Krippenplätzen. Zusätzlich gibt es noch die Notplätze. Diese „sind nur im Ausnahmefall zu belegen und müssen besonders begründet sein“, sagt Bürgermeister Robert Pöschl. Beispielsweise, wenn ein Vorschulkind im noch laufenden Betreuungsjahr mit Familie nach Buchloe kommt. Die Kapazität schwankt allerdings durch Zuzug in die Stadt, Abmeldungen oder Nachmeldungen. Außerdem belegen Kinder mit erhöhtem Förderbedarf rein rechnerisch in den Kindergartengruppen drei Plätze, in den Krippen wird hier mit jeweils zweien gerechnet.

In Buchloe den Anmeldetag verpasst - und nun?

Auch nach dem zentralen Anmeldetag können die ausgefüllten Formulare bei der Kindertagesstättenverwaltung abgegeben werden - diese berät und unterstützt Buchloer Eltern auch bei dieser Angelegenheit. „Nachmeldungen sind auch nach dem zentralen Anmeldetag jederzeit möglich“, sagt Pöschl.

„Bisher hat die Stadt Buchloe allen Kindern, für die ein Betreuungsplatz erwünscht wurde, die Zuweisung zu einer Kita erfüllen können“, versichert der Bürgermeister. Im kommenden Betreuungsjahr soll die neue Kindertagesstätte in Honsolgen für zusätzliche Plätze sorgen. Im September beginnt dort der Betrieb: Zwölf Krippenplätze mit einem Notplatz und 75 Kindergartenplätze mit drei Notplätzen sorgen für zusätzlichen Puffer.