Damit das Museum für alle erlebbar wird

Sind die Stufen zur Eingangstür überwunden, warten gleich zwei weitere steile Treppen. Der Weg in den Schrannenboden des Buchloer Heimatmuseums ist beschwerlich. So beschwerlich, dass viele ältere Menschen ihn gar nicht erst auf sich nehmen und den Ausstellungen und Vorträgen fernbleiben. Das berichtet Herbert Wintersohl, Vorsitzender des Heimatvereins, der das Museum betreibt. Für Rollstuhlfahrer sind die zwei Stockwerke sogar eine unüberwindbare Hürde. Doch das soll sich bald ändern: Das Heimatmuseum macht sich auf den Weg in Richtung „Museum für alle“. Dafür müssen die Veranstaltungen zwischenzeitlich ausweichen.

Alexandra Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86807 Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herbert Wintersohl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis