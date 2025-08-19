Icon Menü
So soll das Heimatmuseum Buchloe für alle erlebbar werden

Heimatmuseum Buchloe

Damit das Museum für alle erlebbar wird

Nach langen Diskussionen über Rampe und Lift beginnt bald der Umbau des Buchloer Heimatmuseums. Was ansteht und was das für das Septemberprogramm bedeutet.
Von Alexandra Hartmann
    Unter dem Bodenbelag verbergen sich weitere Schichten Holz und Dämmmaterial.
    Unter dem Bodenbelag verbergen sich weitere Schichten Holz und Dämmmaterial. Foto: Alexandra Hartmann

    Sind die Stufen zur Eingangstür überwunden, warten gleich zwei weitere steile Treppen. Der Weg in den Schrannenboden des Buchloer Heimatmuseums ist beschwerlich. So beschwerlich, dass viele ältere Menschen ihn gar nicht erst auf sich nehmen und den Ausstellungen und Vorträgen fernbleiben. Das berichtet Herbert Wintersohl, Vorsitzender des Heimatvereins, der das Museum betreibt. Für Rollstuhlfahrer sind die zwei Stockwerke sogar eine unüberwindbare Hürde. Doch das soll sich bald ändern: Das Heimatmuseum macht sich auf den Weg in Richtung „Museum für alle“. Dafür müssen die Veranstaltungen zwischenzeitlich ausweichen.

