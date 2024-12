Ausverkauftes Haus beim Jahreskonzert in Jengen

Mit einem ausgesprochen anspruchsvollen Jahreskonzert voller Highlights und Schmankerln beendete der Musikverein Weicht das Vereinsjahr 2024. Lediglich das Neujahrsanblasen am Silvesternachmittag steht heuer noch auf dem Programm. Es sei ein anstrengendes, arbeitsintensives Jahr mit vielen Auftritten gewesen, blickte Vereinsvorsitzender Robert Müller zufrieden und stolz zurück. 2025 werde nicht minder vollgepackt sein. Das Jahreskonzert zog die Besucherinnen und Besucher magisch an und so war die Jengener Gemeindehalle nahezu komplett besetzt.

