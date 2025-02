Buchloer Alpvilla verwandelt sich ein einen Festsaal

Der Galaball des Fördervereins des VfL Buchloe verwandelte die Alpvilla Buchloe am Samstagabend in einen festlichen Ballsaal. Auch wenn der Galaball in der Faschingszeit stattfand, sah man dort keine Verkleidungen, vielmehr ist diese Veranstaltung die Gelegenheit, einmal die elegante Abendgarderobe aus dem Schrank zu holen. Die Damen trugen farbenfrohe Abendkleider, und die Herren waren in stilvolle Anzüge gewandet.

Für beste musikalische Begleitung sorgte einmal mehr die Band Voice, die mit einer gelungenen Mischung aus Rock, Pop und Tanzmusik die Gäste begeisterte. Die Tanzfläche war durchgehend gut gefüllt, und die zahlreichen Besucher genossen den Abend in vollen Zügen.

Die Tanzfläche in der Buchloer Alpvilla war gut gefüllt. Foto: Michael Lindemann

Ein besonderes Highlight bieten die Wertachfunken

Ein besonderes Highlight boten die Wertachfunken aus Türkheim, die mit ihren schwungvollen Auftritten und beeindruckender Choreografie das Publikum begeisterten. Sie zeigten ihren Gardemarsch und ihren Showtanz. Ein glanzvoller Abend voller Tanz, Musik und festlicher Atmosphäre, der den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben wird.