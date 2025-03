Beflügelnde Klänge bei der Buchloer Serenade im Haus der Begegnung

Unter dem Motto „Musikalischer Spaziergang in den Frühling“ fand die 121. Buchloer Serenade im voll besetzten Haus der Begegnung in Buchloe statt. Mit charmanten kleinen Anekdoten über die Komponisten und deren Werke führte der seit über 20 Jahren als Koordinator dieser Veranstaltungen agierende Helmut Jambor routiniert durch einen fulminanten Abend voller Höhepunkte.

Fulminanter Abend voller Höhepunkte bei der Serenade in Buchloe

Erstmalig hatte Jambor dieses Jahr die Sopranistin Renate Schlemmer aus Herrsching eingeladen. Begleitet wurde diese von den beiden perfekt aufeinander eingespielten Buchloer Künstlern Christiane Eberhard an der Violine, sowie Allroundtalent Thomas Hüther an Querflöte und Klavier.

Künstler harmonieren im Haus der Begegnung in Buchloe

„Nachdem meine bisherige Begleitung nicht mehr zur Verfügung stand, hat meine Freundin Margot Arendt uns zusammengeführt. Das hat sich als reiner Glücksfall erwiesen“, schwärmte Renate Schlemmer lächelnd von ihren beiden Kollegen. „Wir haben auch nur zwei- dreimal gemeinsam geprobt und es hat einfach gepasst.“ Wie gut die drei Künstler harmonierten, zeigte sich bereits zum Auftakt bei Händels „Singe, Seele Gott zum Preise“. Hingerissen lauschte das aufmerksame Publikum im Haus der Begegnung den erlesenen Stücken von Georg Friedrich Händel, Alessandro Stradella und Antonin Dvorák.

Den Mittelteil bildeten die Werke von Wolfang Amadeus Mozart, unter anderem mit eigenwilligen Titeln wie „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ oder „Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte“. Sehr zur Erheiterung des Publikums gab Jambor auch hier eine Anekdote zum Besten, nach der Mozart das Gedicht der Gabriele von Baumberg vertont hatte, welche wohl „nicht ganz von ihrem Liebhaber loslassen konnte“.

Nachfolgend ließen die fröhlich-beschwingten Töne der Querflöte vor dem geistigen Auge Vogelgetrippel entstehen, während die sanften Klänge der Violine das Stück „Der Vogelfänger bin ich ja“ untermalte. Am Ende bedankte sich der Veranstalter mit warmen Worten bei den Künstlern für die hervorragende Vorstellung, was das Publikum mit tosendem Applaus unterstrich.

Publikum in Buchloe spendet tosenden Applaus

„Wir organisieren ganz unterschiedliche Gruppen“, so Jambor. „Das sind neben den Profis auch junge Talente, die sich alle bereit erklären, ohne Gage hier aufzutreten.“ Auf die Frage, was mit den Spendengeldern geschieht, nickt er: „Die übers Jahr gesammelten Spenden werden am Jahresende an karitative Einrichtungen verteilt.“

Es ist nicht zu übersehen, dass Helmut Jambor sich den Serenaden mit Herz und Seele verschrieben hat. Für 2025 darf Buchloe nun fünf weiteren Serenaden gespannt entgegenblicken.