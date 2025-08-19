Wenn Tanzen und Turnen eins wird: Buchloer überzeugen bei Weltmeisterschaft in Lissabon

Lissabon wurde kürzlich zum Schauplatz eines sportlichen und künstlerischen Großereignisses: Bei der „World Gym for Life Challenge“, der vom Weltgymnastikverband (FIG) organisierten Meisterschaft präsentierten sich 140 Mannschaften aus insgesamt 27 Nationen – mittendrin im Geschehen waren gut zwei Dutzend Sportlerinnen und Sportler aus der Gennachstadt. Denn die Teams „Akrobatik Astral“ und „OnePassion“ vom VfL Buchloe hatten sich in diesem Jahr ebenfalls für das Turnier qualifiziert, und sie zeigten bei ihren Auftritten, was in ihnen steckt.

