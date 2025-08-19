Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Buchloe
Icon Pfeil nach unten

Sportler des VfL Buchloe überzeugen bei Weltmeisterschaft in Lissabon: Aktrobatik Astral und OnePassion bei „Gym for Life Challenge“

VfL Buchloe

Wenn Tanzen und Turnen eins wird: Buchloer überzeugen bei Weltmeisterschaft in Lissabon

Bei der „World Gym for Life Challenge“ in Lissabon treten zwei Teams des VfL Buchloe auf großer Bühne an. Trainerin spricht von einem „unvergesslichen Moment“.
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Die Gruppen Akrobatik Astral und OnePassion vom VfL Buchloe traten bei der World Gym for Life Challenge in Lissabon an.
    Die Gruppen Akrobatik Astral und OnePassion vom VfL Buchloe traten bei der World Gym for Life Challenge in Lissabon an. Foto: DTB/Dedicated Sports/Rehle

    Lissabon wurde kürzlich zum Schauplatz eines sportlichen und künstlerischen Großereignisses: Bei der „World Gym for Life Challenge“, der vom Weltgymnastikverband (FIG) organisierten Meisterschaft präsentierten sich 140 Mannschaften aus insgesamt 27 Nationen – mittendrin im Geschehen waren gut zwei Dutzend Sportlerinnen und Sportler aus der Gennachstadt. Denn die Teams „Akrobatik Astral“ und „OnePassion“ vom VfL Buchloe hatten sich in diesem Jahr ebenfalls für das Turnier qualifiziert, und sie zeigten bei ihren Auftritten, was in ihnen steckt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden