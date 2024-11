Das „Starship“ landet in Buchloe

Ob Madonna, Michael Jackson, Depeche Mode oder Nirvana: In der Alpvilla sind bald schon wieder die Musik-Stars der 80er- und 90er-Jahre aus den Boxen zu hören. Denn die Mobil-Disco „Starship“ geht am Wochenende in Buchloe wieder an den Start - und in ihrer musikalischen Zeitreise wollen DJ Frank und DJ Max den beiden Jahrzehnten wieder Leben einhauchen.

Starship-Party in Buchloe feiert die 80er- und 90er-Jahre

„Mit Ausnahme während Corona sind wir nun seit zehn Jahren regelmäßig mit dabei“, sagt Organisator und DJ Frank Boberach. Einmal jährlich lassen die Verantwortlichen die bekanntesten und beliebtesten Hits der 80er- und 90er-Jahre wieder aufblühen und locken damit zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die das Tanzbein schwingen wollen, zu ihrer Party. So auch wieder am kommenden Samstag, 23. November, in die Alpvilla in der Münchener Straße im Süden Buchloes. Es gehe den Veranstaltern darum, den Leuten „einfach einen schönen Abend“ zu bereiten, sagt Boberach. „Und darum, alte Freunde wiederzutreffen.“

Alte Freunde in Buchloe wiedertreffen

Das sei nicht nur für die Gäste in Buchloe, sondern auch für ihn ein ganz wichtiger Punkt, verrät Boberach. „Mit Bekannten und Freunden von früher zusammenzukommen, das macht auch uns einfach eine Menge Spaß.“ Die Veranstaltung verspricht zudem: „Nostalgie im besten Sinne“, so der DJ. Zuletzt kamen außerdem auch immer mehr „jüngere Leute in ihren 20er und 30ern“ zu der kultigen Party, berichtet er.

Einheizen werden DJ Frank und DJ Max den Partygängern am Samstag ab 20 Uhr. Zwei Stunden vorher beginnt der Einlass. „So kommen alle Fans von Disco, Discofox, Pop, Rock, Eurodance, Hip-Hop und weiteren Musikstilen auf ihre Kosten“, schreiben die beiden Veranstalter in einer Mitteilung. Wichtig seien zudem Tanzschuhe und „coole Klamotten“. Der Eintritt zu „Return of the Starship“ in Buchloe ist kostenlos. (mit pm)