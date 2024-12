Ein Abend, an dem Abwechslung Programm ist

Konzerte am vierten Adventswochenende bergen ein gewisses Risiko für die Veranstalter: Kommen die Leute noch – oder sind schon alle dermaßen in der Endphase des Weihnachtsvorbereitungsstresses gefangen, dass sie nicht mehr für weihnachtliche Klänge vor die Tür gehen wollen? Obwohl man ja an den drei vorherigen Adventswochenenden in Buchloe und Umgebung keineswegs musikalisch jahreszeitbezogen unterversorgt war, erwies sich die Entscheidung, ein großes, gemeinsames Konzert zwei Tage vor Heiligabend anzubieten, als absolut richtig. Die Zuhörer kamen nicht, nein, sie strömten geradezu in die Mittelschulaula.

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abwechslung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis