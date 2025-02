TV Waal will in der Bezirkshauptstadt punkten

Ein Auswärtsspiel steht für die Erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Waal am Samstag auf dem Spielplan der Landesliga: Die Reise geht zum PSV Augsburg II.

Für PSV Augsburg II tritt ein ehemaliger Bundesligaspieler an

Die Fuggerstädter rangieren aktuell mit 10:8-Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und haben mit dem ehemaligen Bundesligaspieler Dieter Voigt einen Akteur mit einem halben Jahrhundert Spielerfahrung auf höchsten Niveau in ihren Reihen. Weiter sind einige junge Akteure aus dem Nachwuchs im Kader. Der TV Waal möchte den Aufwärtstrend aus dem ersten Rückrundenspiel mit in die Partie nehmen. Mit einem Erfolg in der Bezirkshauptstadt könnte man sogar punktemäßig mit den Gastgebern gleichziehen. Um 14 Uhr gehen Michael Endhart, Yannick Mödritzer, Christopher Holzmann und Christian Schirmer an die Tische.

Ebenfalls am Samstag steigt die Zweite Herrenmannschaft in die Rückrunde ein. In Markt Rettenbach treffen die Spieler um 18 Uhr auf die TTF Günztal rund um Spitzenspieler Hermann Gauggel junior. In der Stammbesetzung mit Sandro Schleich, Josef Geiger junior, Rainer Wiedemann und Peter Heiß will die Waaler Zweite dem Tabellenzweiten der Bezirksoberliga einen spannenden Kampf liefern. Mit einem Sieg würde das Waaler Quartett der ernsthafteste Verfolger von Spitzenreiter SV Steinheim werden.

Herren III und Damen des TV Waal laden zum Heimspiel

Nach zwei Erfolgen aus den ersten drei Spielen der Rückrunde hat sich die Dritte Herrenmannschaft von den Abstiegsplätzen in der Bezirksliga verabschiedet. Mit Michael Demmler, Quirin Dempf, Helmut Heim und Philipp Wiedemann im Aufgebot erwarten die Waaler am Samstag zum Heimspiel um 17.30 Uhr den Tabellenzweiten FSV Großaitingen.

Bereits um 15 Uhr trifft das Waaler Damenteam in der Grundschulturnhalle auf den TTSC Warmisried III.