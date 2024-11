Waaler Tischtennisteams kehren ohne Punkte heim

Ohne Punkte kehrten die Waaler Tischtennismannschaften von ihren Auswärtsspielen heim. Die Herren I hatten sogar in zwei Partien das Nachsehen.

TV Waal verliert Tischtennisspiel beim Kissinger SC

Dabei begann am Samstag das Spiel beim Kissinger SC recht verheißungsvoll. Endhart/Schirmer verbuchten einen Doppelerfolg. Nach der Niederlage von Yannick Mödritzer gegen den Kissinger Spitzenspieler Maximilian Koslowsky brachten Michael Endhart und Christian Schirmer den TV Waal mit ihren knappen 3:2-Siegen sogar in Führung. Quirin Dempf hatte im Anschluss mit 0:3 das Nachsehen und auch Michael Endhart verlor das Spitzeneinzel. Yannick Mödritzer (2:3) und Quirin Dempf (0:3) gestalteten auch ihre zweiten Einzel nicht zu ihren Gunsten. Damit stand die Niederlage fest. Der 3:0-Erfolg von Christian Schirmer trug zum letztendlichen 4:6-Endergebnis aus Waaler Sicht bei.

In der Partie am Sonntag beim Vfl Günzburg konnten wiederum Endhart/Schirmer ihr Doppel für sich entscheiden. In guter Form präsentierte sich Michael Endhart, der beide Einzel mit 3:0 gewann. Quirin Dempf ging in beiden Einzeln über die volle Distanz von fünf Sätzen, hatte aber in beiden Matches das Nachsehen. So stand am Ende der Partie eine 3:7-Niederlage auf dem Spielberichtsbogen.

Herren II fahren Niederlage beim SV Steinheim ein

Nicht so rund lief es auch für die zweite Herrenmannschaft, die mit einer 4:6-Niederlage im Gepäck vom Gastspiel beim SV Steinheim zurückkehrte. In den Doppeln zeigten sie ihre gewohnte Stärke. Heiß/Geiger junior und Wiedemann/Schleich sorgten mit 3:0-Erfolgen für einen optimalen Auftakt. Das 3:0 aus Waaler Sicht sicherte Josef Geiger junior, der den Steinheimer Ranglistenersten Robert Stetter bezwang. Doch danach folgten sechs Niederlagen. Bis auf das knappe 2:3 von Peter Heiß gegen Christian Weizenegger waren dabei alle relativ deutlich. Das letzte Einzel der Partie konnte dann noch Rainer Wiedemann mit 3:1 für sich entscheiden. Mit 7:5-Punkten rangiert das Waaler Team weiterhin auf Position vier in der Tabelle der Bezirksoberliga.