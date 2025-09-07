Icon Menü
Unbekannter Mann entblößt sich im Buchloer Stadtwald

Unschöne Begegnung

Bei ihrem Spaziergang im Buchloer Stadtwald begegnet eine 64-Jährige einem sehr spärlich bekleideten Mann. Was die Polizei in solchen Fällen rät.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Spaziergang im Buchloer Stadtwald wird von einer unschönen Begegnung überschattet.
    Ein Spaziergang im Buchloer Stadtwald wird von einer unschönen Begegnung überschattet. Foto: Mathias Wild (Symbolbild)

    Eine unschöne Begegnung hat am Mittwochabend den Spaziergang einer 64-Jährigen im Buchloer Stadtwald überschattet.

    Mann im Wald ist nur mit einem Hemd bekleidet

    Die Frau ging am frühen Abend auf dem Waldweg nahe der Naturkneippanlage spazieren. Plötzlich stand etwa 10 Meter vom Weg entfernt ein entblößter Mann in einem Waldstück. Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte nur mit einem Hemd bekleidet und ansonsten nackt.

    Die Geschädigte setzte ihren Weg schnell fort und meldete den Vorfall zwei Tage später der Polizei Buchloe. Die Beamten raten in solchen Fällen, schnell Abstand zu den Personen zu suchen und umgehend den Notruf 110 zu wählen.

