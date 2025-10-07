Fahrer verliert Kontrolle - doppelter Totalschaden und zwei Verletzte

Am Montagnachmittag (6. Oktober 2025) ist es in der Nähe von Jengen auf der Staatsstraße zwischen Eurishofen und Unterostendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 24-Jähriger in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 59-Jährigen. Die Polizei geht von einer erhöhten Geschwindigkeit als Unfallursache aus.

Doppelter Totalschaden und zwei Verletzte bei Unfall in Jengen

Während beide Unfallbeteiligten glücklicherweise eher glimpflich davonkamen und mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden, entstand bei beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von jeweils circa 30.000 Euro.

Neben einer Streife der nahegelegenen Polizeiinspektion Buchloe war auch die Feuerwehr Eurishofen zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.

