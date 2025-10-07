Icon Menü
Unfall in Jengen: Mit zu viel Tempo auf Gegenfahrbahn - doppelter Totalschaden und zwei Verletzte

Unfall im Ostallgäu

Fahrer verliert Kontrolle - doppelter Totalschaden und zwei Verletzte

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle, gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem anderen Fahrzeug. Der Blechschaden ist immens.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Im Ostallgäu kam es zu einem Unfall mit zwei Verletzten
    Im Ostallgäu kam es zu einem Unfall mit zwei Verletzten Foto: Imago Images/Oskar Eyb (Symbolbild)

    Am Montagnachmittag (6. Oktober 2025) ist es in der Nähe von Jengen auf der Staatsstraße zwischen Eurishofen und Unterostendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen.

    Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 24-Jähriger in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 59-Jährigen. Die Polizei geht von einer erhöhten Geschwindigkeit als Unfallursache aus.

    Doppelter Totalschaden und zwei Verletzte bei Unfall in Jengen

    Während beide Unfallbeteiligten glücklicherweise eher glimpflich davonkamen und mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden, entstand bei beiden Fahrzeugen ein Totalschaden in Höhe von jeweils circa 30.000 Euro.

    Neben einer Streife der nahegelegenen Polizeiinspektion Buchloe war auch die Feuerwehr Eurishofen zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.

