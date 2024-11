Abteilungen des VfL Buchloe zeigen abwechslungsreiche Adventsshow

Die Turnabteilung des VfL Buchloe lud am Wochenende zur Adventsshow und schon vor Vorstellungsbeginn waren die Ränge der Zuschauertribüne mit rund 500 Gästen voll besetzt.

Das Publikum genoss ein fulminantes Programm. Zu sehen waren Showauftritte der Akrobatik-, Einrad-, Jonglage- und Funky Jazz-Gruppen. Vor allem die kleinsten Turner waren vor ihrem ersten Auftritt sichtlich nervös. Kein Wunder: Sie trainieren erst seit zwei Monaten miteinander. Besondere Höhepunkte waren die Showacts „Wölfe in der Nacht“ der bundesweit prämierten Gruppen „Akrobat Astral“ und „One Passion“. Für sie war es die Generalprobe für das anstehende Bundesfinale in „Rendevouz der Besten“ am 30. November in Worms.

Auch Taekwondo-Abteilung zeigt ihr Können

Zudem präsentierte sich die Taekwondo-Abteilung unter Leitung von Dominik Brenner mit schlag- und trittfesten Einlagen der Selbstverteidigung. Kevin Scharl, Mitglied der Gruppe „Akrobat Astral“, moderierte den kurzweiligen Nachmittag. Die Übungsleiter haben tolle Arbeit geleistet, das war offensichtlich, denn das Publikum zeigte sich am Ende begeistert.

Für die rund 30 Akrobatinnen und Akrobaten von „One Passion“ und „Akrobat Astral“ geht es zunächst nach Worms zur Deutschen Meisterschaft. 2025 steht dann eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Lissabon auf dem Plan. Damit die Kosten gestemmt werden können, bat Joana Rehle bei der Adventsshow um Unterstützung: beispielsweise über das Projekt „Viele schaffen mehr“ von der VR-Bank.