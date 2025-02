Mit „Wölfe in der Nacht“ schaffen es Buchloer Akrobaten ins Bundesfinale

Einmal quer durch Bayern nach Siegsdorf im Landkreis Traunstein ging es für die Akrobatik-Gruppen des VfL Buchloe. Dort fand der diesjährige Landesentscheid des Showwettbewerbs „Rendezvous der Besten“ statt, bei dem acht Gruppen aus ganz Bayern gegeneinander antraten. „Akrobatik Astral“ und „One Passion“ überzeugten die Jury so sehr, dass sie sich für das Bundesfinale qualifizierten.

Neben Akrobatik und Tanz spielen Kostüme und Bühnenbilder eine Rolle

Die je fünf Minuten langen Darbietungen stellen sich meist aus Tanz und Akrobatik sowie turnerischen Elementen zusammen und erzählen alle eine Geschichte. Abgesehen von der vorgegebenen Zeit können die Gruppen ihrer Fantasie beim Thema und der Choreografie freien Lauf lassen. So war von hochbrisanten Themen wie Klimawandel, Umweltzerstörung und gesellschaftlicher Ausgrenzung bis zu gruseligen Wölfen und Harlekins für jeden Geschmack etwas dabei.

Besonders hervorzuheben sind die Kostüme der Akrobatinnen und Akrobaten, die passend zum Thema mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt wurden. In Kombination mit den teils aufwendigen Bühnenbildern verliehen diese den Aufführungen einen stimmungsvollen Rahmen. Da es sich um einen Showwettbewerb handelt, fließt dieser Aspekt – neben Tanz, Akrobatik, Schauspiel und Ausdruck der Teilnehmer – in die Bewertung ein.

„Wölfe in der Nacht“ überzeugen die Jury

Die gemeinsame Choreografie der Gruppen „Akrobatik Astral“ und „One Passion“ vom VfL Buchloe zum Thema „Wölfe in der Nacht“ handelt von einer Gruppe Pfadfinder, die sich gegen ein Rudel hungriger Wölfe im dunklen Wald behauptet. Wie schon beim letztjährigen bayerischen Landesentscheid in Buchloe überzeugte die Aufführung die Jury und wurde mit der höchsten Bewertung „hervorragend“ ausgezeichnet.

Gemeinsam mit dem Showteam „Intoxication“ aus Landshut und der Gruppe „Danceation“ vom FC Forstern haben sich die Buchloer damit für das Bundesfinale des „Rendezvous“ am 31. Mai beim Turnfest in Leipzig qualifiziert. Bei einer großen Konkurrenz mit 40 erwarteten Showgruppen aus ganz Deutschland darf sich die bayerische Auswahl dann um den Titel „DTB Showgruppe 2025“ bemühen.

VfL-Akrobaten haben keine Verschnaufpause

Da 2025 abgesehen vom Turnfest noch weitere Auftritte und Wettkämpfe für die VfL-Sportler bereithält, ist in nächster Zeit keine Pause angesagt. Neben Einlagen bei der Shownacht des ETSV 09 Landshut am 29. März und der Feier zum 125-jährigen Bestehen des VfL Buchloe von 4. bis 6. Juli reist die Gruppe zudem für eine Woche nach Lissabon, um beim internationalen Showwettbewerb „World Gym for Life Challenge“ teilzunehmen. Für den Jahresabschluss plant die Gruppe außerdem eigene Gala-Abende am Wochenende des 22. und 23. November zusammen mit geladenen Akrobatik- und Tanzgruppen anderer Vereine.