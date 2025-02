U13 der Lechrain Volleys setzt die Titeljagd fort

Damit hatte Trainer Stefan Huber nicht wirklich rechnen können: Das „Dream Team“ der Lechrain Volleys holt sich den sechsten Titel in der Saison. Beflügelt vom Gewinn der Bayerischen Meisterschaft mit der U12 gewann nun auch die U13 in nahezu identischer Besetzung den Titel bei der Oberbayerischen Meisterschaft.

U13 der Lechrain Volleys für Sudbayerische qualifiziert

In der Vorrunde setzte sich das Team relativ mühelos gegen den SV Heimstetten (25:13,25:12), DJK SB München-Ost (25:5,25:16) und TV Lenggries (25:10,25:18) durch. Mit diesen Ergebnissen aus der Vorrunde belegten die Lechrainerinnen Platz eins in der Gruppe A und qualifizierten sich automatisch für die Südbayerische Meisterschaft, wie der Verein mitteilt.

Am nächsten Tag ging es dann im Viertelfinale gegen den TSV Eiselfing. Das Spiel begann zunächst etwas fahrig. Ab dem Spielstand von 10:10 senkte das Team die Fehlerquote, sodass der Satz deutlich mit 25:14 an die Lechrain Volleys ging. Im zweiten Satz lief es dann besser. Da im Training einstudierte Angriffsaktionen nahezu perfekt abgespult wurden, ging auch der zweite Satz an die LRV-Mädels (25:11).

Im Halbfinale treffen die Mädels auf alte Bekannte

Im Halbfinale wartete ein bekanntes Team: der SV Esting. Mit guten Aufschlägen setzten die Lechrain Volleys den Gegner unter Druck. Der erste Satz ging mit 25:14 an die Lechrain-Mädels. Im zweiten Satz erwischten die Estingerinnen einen besseren Start und hielten das Spiel offen. Hier zeichnete sich der ausgeglichene Kader der LRV-Mädels aus.

Sophia Missal kam für Anna-Lena Losert ins Spiel und sorgte mit einer stabilen Annahme für Ruhe. Am Ende wurde es beim Stand von 19:18 noch einmal spannend. Aber immer dann, wenn der Gegner aufholte, hatten die Lechrain-Mädels eine passende Antwort. So sicherten sie sich auch diesen Satz (25:21).

Lechrain Volleys schlagen ASV Dachau im Finale

Im Finale gegen den ASV Dachau zeigten die Lechrain Volleys ihre ganze Klasse. Schnell lagen sie in Führung, gaben diese nicht mehr ab und brachten den ersten Satz souverän mit 25:13 nach Hause. Im zweiten Satz spielte Dachau besser und gewann verdient mit 25:18. Der entscheidende dritte Satz ging nur bis 15 Punkte. Schnell lag Dachau mit 6:2 vorn. Trainer Stefan Huber nahm eine Auszeit und motivierte die Spielerinnen. Das zeigte Wirkung: Sie ließen sich nicht von den wuchtigen Angriffsschlägen der Dachauerinnen beeindrucken und holten Punkt um Punkt auf. Am Ende gewannen sie knapp mit 15:13.

„Dass wir hier den Titel holen, ist schon der Wahnsinn! Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht damit gerechnet. Aber umso schöner fühlt es sich an“, so Trainer Huber. In drei Wochen geht es erneut auf Titeljagd zur Südbayerische Meisterschaft.