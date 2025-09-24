Vorgetäuschte Unfallflucht: Seniorin will in Buchloe Polizei hinters Licht führen

In Buchloe hat eine Seniorin eine Unfallflucht vorgetäuscht, um ihren eigenen Unfall zu verschleiern. Wegen dieser Lüge kommt nun Ärger auf sie zu.

Polizist entlarvt angebliche Unfallflucht auf Parkplatz

Einem Bericht der Polizei zufolge hatte am Montagnachmittag eine 84-jährige Frau bei der Polizei Buchloe eine angebliche Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes angezeigt. Als einer der Polizeibeamten allerdings den Schaden begutachteten, fiel ihm auf, dass der Schaden nicht von einem anderen Fahrzeug stammen konnte.

Polizei absichtlich getäuscht: Seniorin gibt Unfall in Buchloe zu

Nachdem die Beamten die Seniorin eindringlich belehrt hatten, gab die 84-Jährige schließlich zu, in der Angerstraße selbst gegen einen Betonpfosten gefahren zu sein. Bei diesem Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Gesamtschaden in Höhe von über 6.000 Euro. Gegen die Rentnerin wird nun strafrechtlich ermittelt. Ihr werden unter anderem Unfallflucht und Vortäuschung einer Straftat vorgeworfen.

