Das sind die beliebtesten Weihnachtsmärkte in Buchloe und Umgebung

Bald ist es wieder so weit: Stimmungsvolle Lichter schmücken kleine Holzbuden und Christbäume auf den Plätzen in und um Buchloe. In der Luft liegt der feine Geruch von Holzfeuer, Bratwürsten und Punsch - und die Mädchen und Buben bekommen große Augen, wenn der Nikolaus zu ihnen spricht. Die Vorbereitungen für die Advents- und Weihnachtsmärkte laufen bereits seit Monaten. Die BZ gibt einen Überblick über die Veranstaltungen.

Den Auftakt macht traditionell der Lindenberger Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. Der Platz rund um das Vereinsheim in Lindenberg wird festlich geschmückt, gleich mehrere Musikgruppen treten auf. Es gibt eine lebende Krippe, Kutschfahrten und sogar der Nikolaus kommt am Sonntag gegen 17.30 Uhr vorbei. Geöffnet sind die Buden am Samstag, 30. November, von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, zwischen 15 und 19 Uhr.

An den Marktständen können Besucherinnen und Besucher Bastelarbeiten, Strickwaren, Kränze oder Holzarbeiten kaufen. An beiden Tagen organisieren Lindenberger Ministrantinnen und Ministranten zudem einen Bücherbasar. Wer hungrig ist, probiert Apfelküchle oder Crêpes, Schupfnudeln oder Bratwürste, Glühwein oder Kinderpunsch. Der Lindenberger Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr übrigens einen runden Geburtstag: Zum 30. Mal veranstaltet der Musikverein Frohsinn den Markt.

Flötengruppen und singende Kinder

Auch in Lamerdingen weihnachtet es bereits am Samstag, 30. November: Dort findet ab 15.30 Uhr der bewährte Adventsbasar am Dorfhaus statt. Er wird von den örtlichen Vereinen veranstaltet. Ein Höhepunkt ist der Besuch des Nikolaus gegen 18 Uhr. Flötengruppen, die Kindergartenkinder und der Musikverein Lamerdingen sorgen für den passenden musikalischen Rahmen.

Am Sonntag, 1. Dezember, ist eine Weihnachtsfeier beim Tierheim Beckstetten geplant. Dort werden zwischen 11 und 17 Uhr Gutscheine fürs Kastrieren von Katzen und Katern zu Preisen wie vor zehn Jahren verkauft, berichtet Harald Eberhard, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung. Die Differenz zu den heutigen Kosten will der Vorsitzende privat spenden. „Ich denke, die vielen Katzen sind ein ganz wichtiges Thema“, sagt er. Zudem ist es möglich, an diesem Tag die Tiere günstig chippen und registrieren zu lassen. Darüber hinaus gibt es einen Flohmarkt sowie Waffeln, Punsch und Glühwein.

Musik, Nikolausbesuch und Kunsthandwerk

Eine Woche später, am zweiten Advent, findet der Christkindlmarkt in Buchloe statt. Wie immer wird er auch dieses Jahr vom Gewerbeverein organisiert. „Ich freue mich besonders, dass heuer noch mehr Kunsthandwerker daran teilnehmen“, sagt Gewerbevereins-Vorsitzender Niko Stammel. Darüber hinaus bieten mehrere Buden winterliche Köstlichkeiten und Getränke an. Auf einer Bühne spielen Gruppen der Stadtkapelle und der Musikschule.

Als besondere Attraktion soll für Kinder ein Karussell oder eine Eisenbahn aufgebaut werden. Auch der Nikolaus wird beim Christkindlmakt am Samstag und am Sonntag in den frühen Abendstunden vorbeischauen, berichtet Stammel. Eröffnet wird der Markt am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr; an diesem Tag schließen die Buden um 21 Uhr. Am Samstag ist zwischen 16 und 21 Uhr offen und am Sonntag, 8. Dezember, von 15 bis 20 Uhr.

Idylle am Waaler Marktplatz

Der Waaler Advent ist auf das dritte Adventswochenende terminiert. Er wird stets seinem Ruf als idyllischer Weihnachtsmarkt gerecht. Am Marktplatz, zwischen Kirche, Rathaus und Schloss gelegen, öffnen die Buden am Samstag, 14., zwischen 15 und 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. Neben Marktständen gibt es eine lebende Krippe, eine Krippenausstellung sowie besinnliche Musikdarbietungen. Auch in Waal dürfen sich die Besucher wieder auf eine vorweihnachtliche Mischung aus Essens- und Getränkeständen, Punsch und Glühwein, Waffeln und Bratwürsten, Kunsthandwerkern und Geschenke-Händlern freuen.

Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, veranstalten der Obst- und Gartenbauverein Jengen-Ummenhofen und der Musikverein Jengen den Jengener Weihnachtsweg. Beginn ist um 16.30 Uhr am Platz bei der Kirche. Den Auftakt machen der Chor Un Poquito Cantas und „Salon 5“ in der Pfarrkirche St. Martin. Anschließend bieten die Jengener Vereine Speisen und Getränke rund um den Kirchplatz an. Verschiedene Programmpunkte bereichern den adventlichen Abend.