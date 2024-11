Waaler Süden bekommt eine „Tempo-30-Zone“

Bei der jüngsten Sitzung des Waaler Gemeinderates ging es um eine „Tempo-30-Zone“ in der Marktgemeinde. Zahlreiche Anwohner hatten bei der Gemeinde eine Unterschriftenliste mit dem Antrag eingereicht, eine „Zone 30“ in der Otto-Kobel-Straße und in der Theaterstraße einzurichten. Derzeit liegt die zulässige Geschwindigkeit in diesen Bereichen bei 50 Kilometer pro Stunde (km/h). Beide Straßen liegen in einem Wohngebiet, weshalb die Anordnung als „Tempo-30-Zone“ zulässig sei. Zudem befinde sich in dem Bereich der neue Spielplatz. Außerdem rechnen die Anwohner der Theaterstraße durch die Verbindung des Geh- und Radwegs mit einer möglichen Verlagerung des Verkehrs und sind daher ebenfalls betroffen.

Tempolimit vorrangiges Thema bei Waaler Gemeindeentwicklungskonzept

Das Thema sorgte für Diskussionen: Warum nicht gleich eine Ausweitung des Beschlusses für „Tempo 30“ auf einen größeren Bereich, schlug zweiter Bürgermeister Karl Völk vor. Er berichtete, dass das „Tempolimit“ bei den Treffen zum Gemeindeentwicklungskonzept immer ein vorrangiges Thema war und diese zwei Teilstraßen nur der Anfang sein dürfen. Er erweiterte den Antrag auf Tempo 30 für mehrere Straßen im Waaler Süden.

Der Antrag wurde durchaus kontrovers diskutiert. Ratsmitglied Manuel Lahner ist gespannt, wie die Reaktion aus den anderen Wohngebieten auf diesen Beschluss, falls dieser angenommen wird, ausfällt. Bürgermeister Robert Protschka betrachtet die Unterschriftenliste als deutliches Signal der Anlieger und den Bürgerantrag als beste Form der Bürgerbeteiligung. Allerdings seien bei den vorliegenden Straßen die Bürger bisher nicht einbezogen worden.

Diese Straßen werden zu „Tempo-30-Zonen“

Vorbehaltlich der verkehrsrechtlichen Prüfung beschloss der Gemeinderat deswegen mit 8:5 Stimmen die Ausweisung einer „Tempo-30-Zone“ für die Otto-Kobel-Straße, die gesamte Theaterstraße, Grüntenweg, Alpenstraße, Jägerhausstraße, Südring, Alte Gasse und Passionsweg in Waal.