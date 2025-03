Warum es in und um Buchloe keine festen Blitzer gibt

Wer öfter mit dem Auto im Nachbarbundesland Baden-Württemberg unterwegs ist, der weiß: Fast in jedem Ort lauern sie – stationäre Blitzer, die nur darauf warten, Temposünder abzulichten. In Bayern ist das anders, im Raum Buchloe etwa gibt es keine feste Radarfalle. Und das, obwohl Kommunen im Freistaat seit 2020 innerorts eigenständig welche aufstellen dürften.

Keine Blitzer bei Buchloe: Diese Hürden verhindern die Radarfallen

In Jengen waren feste Blitzer in der Vergangenheit immer wieder mal Thema, sagt Bürgermeister Ralf Neuner. „Ich wäre der Letzte, der sich dagegen sträubt.“ Schließlich gebe es Vergleichswerte aus anderen Bundesländern und die legen nahe, dass stationäre Anlagen durchaus sinnvoll sein können. Konkret geplant wurde in Jengen bislang allerdings nichts. „Dafür bräuchte es eine flächendeckende Organisation“, findet Neuner. „Zum Beispiel seitens des Landkreises. Es bringt nichts, wenn jeder seine eigene Suppe kocht.“ Neuner sieht eine weitere praktische Hürde: Mehr Blitzer sorgen für mehr Bußgeldbescheide, und die wiederum für deutlich mehr Arbeit. „Wer soll sich um das alles kümmern?“ Fragt Neuner. Auch deswegen sei ein überregionales Blitzernetz, das zentral betreut wird, zu bevorzugen.

Icon Vergrößern In Lamerdingen wurde eine sogenannte Enforcement-Blitzeranlage in der Hauptstraße genutzt, um Temposünder zu erwischen. Foto: Manuel Fischer (Archivbild) Icon Schließen Schließen In Lamerdingen wurde eine sogenannte Enforcement-Blitzeranlage in der Hauptstraße genutzt, um Temposünder zu erwischen. Foto: Manuel Fischer (Archivbild)

Der Lamerdinger Bürgermeister Manuel Fischer schließt sich an: Um die Region sinnvoll mit festen Blitzern abzudecken, brauche es konzeptionell einen größeren Rahmen. „Die VG ist dafür zu klein.“ Er betont: Es gebe im Lamerdinger Gemeinderat derzeit keine Bestrebungen, stationäre Geräte im Ort aufzustellen. Ein weiterer Punkt, der gegen die Radarfallen spricht, seien wohl die „hohen Anschaffungskosten“.

Weil es in Lamerdingen außerdem „wenig fremden Durchgangsverkehr“ gibt und dort zumeist Autofahrer unterwegs sind, die immer wieder dieselben Straßen nutzen, seien fest installierte Blitzer weniger zweckmäßig als mobile, sagt Fischer. „Die meisten Verkehrsteilnehmer „würde sich den festen Standort schnell merken“. Deswegen wurden in der Lamerdinger Hauptstraße bereits vor gut zweieinhalb Jahren mit einem sogenannten Enforcement-Trailer, einem „Blitzer-Anhänger“, der versetzt werden kann, Geschwindigkeiten gemessen und Temposünder geknipst. Mit einem verdeckten Verkehrsmesssystem der VG Buchloe wird in Lamerdingen „anlassbezogen und auch wiederkehrend“ gemessen, schildert Fischer. Je nach Ergebnis erfolgen dann „in Abstimmung mit und durch die Polizei“ weitere stichpunktartige Kontrollen.

„Es bräuchte eine flächendeckende Organisation“ Ralf Neuner, Bürgermeister Gemeinde Jengen

In Buchloe sind momentan ebenfalls keine festen Anlagen geplant, berichtet Bürgermeister Robert Pöschl: „Die stationären Blitzer waren noch kein Thema.“ Bei Bedarf sprechen die Zuständigen der Stadt mit der hiesigen Polizei und bitten darum, vermehrt an dem jeweiligen Standort zu lasern und zu kontrollieren, ergänzt der Bürgermeister.

Genauso sieht es auch in Waal aus. „Wir haben derzeit keine Pläne, stationäre Blitzanlagen aufzustellen“, berichtet der Bürgermeister der Marktgemeinde Robert Protschka. „Natürlich haben auch wir Verkehrsteilnehmer, die vor allem im Ortseingangsbereich zu schnell unterwegs sind.“ Daher wurden in Waal jüngst mehrere Banner angeschafft, die den Autofahrern nochmals verdeutlichen sollen, dass sie sich innerorts an Tempo 50 zu halten haben. Die Marktgemeinde setzt – wie auch andere hiesige Kommunen – zudem auf mobile Geschwindigkeitsanzeigen, „die wir in einem Turnus von drei bis vier Wochen versetzen“, so Protschka. Diese sollen Autofahrern durch aufleuchtende Ziffern nochmals ein eindeutiges visuelles Signal geben, wenn sie zu schnell unterwegs sind.

Buchloe, Jengen, Lamerdingen und Waal nutzen mobile Anzeigen

Die versetzbaren Anzeigen gibt es in Buchloe ebenso. Sie werden in der Gennachstadt immer wieder an verschiedenen Plätzen aufgestellt, berichtet Pöschl. Wenn an einer Stelle vermehrt auf die Geschwindigkeit hingewiesen werden soll, dann wird eine Anzeige auch versetzt. „Bei den Standorten an den Schulen und Kindergärten bleiben die Anzeigen jedoch dauerhaft bestehen“, so Pöschl. Buchloe prüft aktuell Angebote für weitere Geschwindigkeitsanzeigen und für den Austausch von älteren Anlagen.

Und auch im Raum Jengen und Lamerdingen haben die Verantwortlichen gute Erfahrungen mit besagten Geräten gemacht. Dort stehen sie meist an den Ortseingängen - und -ausgängen, mitunter aber auch wechselnden Standorten. „Die Anschaffungskosten sind überschaubar und das Anzeigen der Geschwindigkeit hat eine gute, oftmals geschwindigkeitsreduzierende Wirkung auf die Verkehrsteilnehmer“, sagt Fischer; und Neuner bringt den Vorteil der Anlagen auf den Punkt: „Geringerer Aufwand, guter Ertrag.“