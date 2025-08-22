Icon Menü
Warum Maischberger in Buchloe aufhört: Metzgerei-Leiter über die Gründe der Entscheidung

Buchloe

Maischberger in Buchloe gibt Metzgerei-Leitung ab: Das sind die Gründe für die Entscheidung

Im September gibt Familie Maischberger die Leitung der Buchloer Metzgerei ab. Die Hintergründe des Entschlusses – und die Zukunftspläne des Geschäftsführers.
Von Matthias Kleber
    Christian Maischberger gibt im September die Leitung seiner Metzgerei in Buchloe ab. Langweilig wird es dem 55-Jährigen dadurch aber nicht werden, da ist er sich sicher. Künftig möchte er unter anderem mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.
    Christian Maischberger gibt im September die Leitung seiner Metzgerei in Buchloe ab. Langweilig wird es dem 55-Jährigen dadurch aber nicht werden, da ist er sich sicher. Künftig möchte er unter anderem mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Foto: Matthias Kleber

    Zahlreiche Startnummern verschiedener Langstreckenläufe, an denen Christian Maischberger in der Vergangenheit teilgenommen hat, prangen an der Wand seines Büros. Sie sind Zeugen eines Hobbys, das der 55-jährige Metzgermeister und Fleischsommelier inzwischen pausiert hat. Und womöglich sind sie auch ein bisschen Ausblick auf die Zeit, die ihn nun erwartet. Denn im September gibt er seinen Betrieb in der Angerstraße ab, hängt die Metzgerschürze an den Nagel – und hat dadurch „sicherlich mehr Freizeit“, wie er sagt. Vielleicht ja, um sein Hobby wieder aufzunehmen? „Das wäre schön“, sagt Maischberger und lacht.

