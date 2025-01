Buchloer Wasserwacht hat „Ausstrahlung über Grenzen hinaus“

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Wasserwacht Ortsgruppe Buchloe musste nachgestuhlt werden. Im voll besetzten Saal im BRK-Haus erwartete die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein kurzweiliger Jahresrückblick mit facettenreichen Einsätzen sowie die Wahl der Ortsgruppenleitung.

Wasserwacht Buchloe blickt auf vergangenens Jahr

Vorsitzender Andreas Baumgartner fokussierte seinen Bericht auf den Neubau des Freibads. Hier sei man mehr als gut im Plan, „alles im Fahrwasser“, was die bauliche und zeitliche Umsetzung beträfe. Bürgermeister Robert Pöschl sah dies auch etwa der Hartnäckigkeit des Vorstands der lokalen Wasserwacht verdankt. „Hut ab vor dem Engagement, Dinge nicht nur produktiv anzustoßen, sondern auch effizient zu begleiten.“ Dies werde dann auch gerne unterstützt, so Pöschl. Gemeinsam fiebere man schon der feierlichen Saisoneröffnung im Mai entgegen. „Die neuen Räumlichkeiten sind, entgegen den bisherigen, der aktiven Wasserwacht würdig“, so Pöschl. Baumgartner hob in seinem Beitrag hervor, dass man hinsichtlich des medial präsenten Themas „Schwimmfähigkeit von Kindern“ sehr gut aufgestellt sei.

Icon Vergrößern Ehrungen bei der Jahresversammlung der Wasserwacht Buchloe: (von links) Andreas Hanel, Rita Schwarz-Raibel (50 Jahre) und Gotthard Nieberle (50 Jahre), Beate Schwanda-Hunsdorder (50 Jahre) und Andreas Baumgartner. Foto: Nicole C. Becker Icon Schließen Schließen Ehrungen bei der Jahresversammlung der Wasserwacht Buchloe: (von links) Andreas Hanel, Rita Schwarz-Raibel (50 Jahre) und Gotthard Nieberle (50 Jahre), Beate Schwanda-Hunsdorder (50 Jahre) und Andreas Baumgartner. Foto: Nicole C. Becker

Dies wurde von Jugendleiterin Sarah Förg mit Zahlen belegt. Die Ortsgruppe zählt zur Zeit 105 Kinder und Jugendliche, die von zwölf Gruppenleitern, davon sieben Frauen, begleitet und geschult werden. Allein 2024 wurden 38 Schwimmabzeichen (von Seepferdchen bis Gold), 19 Rettungsschwimmabzeichen und 17 Schnorchelabzeichen abgenommen. Die Schulschwimmwoche und auch die werbliche Präsenz bei öffentlichen Veranstaltungen schüren das Interesse der kommenden Nachwuchswasserwachtler. Förg hob besonders die „72-Stunden-Aktion“ im April letzten Jahres hervor. Bei dieser haben Kinder und Jugendliche der Ortsgruppe über 1100 Einsatzstunden für das Allgemeinwohl der Buchloer Bürger geleistet.

Marcus Kern, technischer Leiter der Ortsgruppe Buchloe, eröffnete seinen Bericht schmunzelnd mit dem Hinweis, dass die Wachdienststunden im Buchloer Freibad 2024 nicht beachtlich seien, da diese wegen der dortigen Sanierung null Stunden umfassen. 562 Wachstunden am Seebad Dietringen lagen hingegen deutlich über dem normalen Einsatzplan. Nicht humorvoll waren die folgenden Zahlen zu den Einsätzen im Rahmen des Hochwassers sowie zu außerordentlichen Rettungsmaßnahmen. „Insgesamt wurden wir zu 176 Einsätzen gerufen, darunter auch vier Hausnotrufalarme“, so Kern. Thomas Hofmann, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Allgäu, lobte das Engagement der örtlichen Wasserwacht und die „Ausstrahlung über Grenzen hinaus“. Markus Salger, zweiter Vorstand der Feuerwehr Buchloe, dankte der Ortsgruppe für die Mit- und Zusammenarbeit auf allen Ebenen, von Hochwassereinsätzen über Autobahnunfälle bis zu Hausnotrufen.

70.000 Euro für neues Einsatzfahrzeug der Buchloer Wasserwacht

Nach dem Kassenbericht wurde Kassier Siegmar Möhl einstimmig entlastet. Das neu angeschaffte Einsatzfahrzeug schlägt im vorliegenden Kassenbericht mit rund 70.000 Euro zu Buche. Durch Fördergelder und Spenden sowie eine weitreichende Eigenleistung im Innenausbau konnte der Investitionsbetrag gestemmt werden. Am 3. Mai ist ein Festakt mit feierlicher Einweihung des neuen Fahrzeugs geplant. Baumgartner freute sich, seine Tochter Franziska auf der Versammlung für zehn aktive Dienstjahre auszeichnen zu dürfen. Franziska Baumgartner stehe immer zur Verfügung, wenn man sie für Einsätze brauche. Ferner engagiere sie sich für die liebevollen, auch zeitaufwendigen Details der Vereinsarbeit, wie unter anderem seit Jahren für die individuellen Weihnachtskarten.

Wasserwachts Buchloer ehrt Mitglieder

Es folgten die Ehrungen zu den Mitgliedsjahren. Jubilar Karl-Heinz Schleich, seit 75 Jahren Mitglied der Wasserwacht und somit Gründungsmitglied der Ortsgruppe Buchloe, konnte leider nicht anwesend sein. „Er wird aber von mir einen längeren Besuch bekommen“, versicherte Baumgartner. Bei der Wahl der Ortsgruppenleitung konnten alle Positionen bereits im ersten Wahlgang besetzt werden. Andreas Gmeinder, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Ostallgäu, gab allen anwesenden Aktiven noch eine „Dienstanweisung“ mit auf dem Weg: „Kommt nach Hause, gebt euren Partner einen Kuss und bedankt euch, dass er euer Engagement mitträgt und unterstützt und kommt und geht immer sicher in die Einsätze!“

Vorstand: Vorsitzender: Andreas Baumgartner

stellv. Vorsitzender: Andreas Hanel (neu, zuvor stellv. Techn. Leiter)

Technischer Leiter: Marcus Kern

stellv. Techn. Leiter: Matthias Baumgartner (neu)

Jugendleiter: Franziska Baumgartner (neu, zuvor stellv. Jugendleiter))

stellv. Jugendleiter: Julia Kratel (neu)

Kassier: Siegmar Möhl

Schriftführer: Marcel Reckel (neu)

Arzt: Dr. Peter Schneiderat

Beisitzer: Marius Reckel

Ehrungen 75 Jahre Mitglied: Karl-Heinz Schleich

50 Jahre: Hans Albertshofer, Wolfgang Gabriel, Jürgen Kratel, Gotthard Nieberle, Beate Schwanda-Hunsdorfer, Rita Schwarz-Raibel, Andreas Thamm

40 Jahre: Werner Brunn, Gerhard Städele

25 Jahre: Uwe Dittler