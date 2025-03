Frische Ideen und eine Prise Mut: Dieses Gasthaus investierte während Corona Millionen

Die ersten Strahlen der Frühlingssonne erhellen den Veranstaltungssaal. An diesem Vormittag ist er leer, aber an den Wochenenden speisen und tanzen hier regelmäßig Hochzeitsgesellschaften. Mittlerweile wieder. Eine Zeit lang klaffte auf dem Grundstück des Gasthauses zur Krone in Weicht ein tiefes Loch. Die Betreiberfamilie Roiser hat nämlich einen kompletten Gebäudeteil abreißen lassen, um dort den neuen Saal und Ferienwohnungen zu errichten. Den Schritt wagte sie während der Corona-Pandemie – einer Zeit, an der viele Gastronomen sehr zu knabbern hatten.

Alexandra Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastronomie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis