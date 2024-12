Weihnachtskonzert in Lamerdingen verzaubert Zuhörer

Jahre, in denen ein Musikverein ein Bezirksmusikfest ausrichtet, sind besondere Jahre – oder, wie es Dirigent David Schöpf in seinen Dankesworten ausdrückte: „Nächstes Jahr haben wir sau viel zu tun.“ Auch die Jahre vorher sind schon von einem immensen Planungsaufwand des Festausschusses geprägt. Dennoch genossen die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Lamerdingen in der Buchloer Mittelschulaula ihr Weihnachtskonzert. Dieses war bestens besucht: Neben vielen Zuhörern aus den Ortsteilen von Lamerdingen sowie den Ehrengästen Bürgermeister Manuel Fischer und dem Buchloer Stadtoberhaupt Robert Pöschl hatten auch viele Gennachstädter sowie Besucher aus dem Umland am ersten Weihnachtstag ihren Weg zum Konzert gefunden.

Konzert in Lamerdingen: Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen spielt unter neuer Leitung auf

Neben der Stammkapelle hatte auch die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen ihren Auftritt, die seit diesem Jahr unter der neuen Leitung von Gabriel Chmiel agiert. Seine Vorgängerin, Alexandra Rest, die von 2015 bis 2023 als Dirigentin die Jugendkapelle geprägt hatte, wurde gegen Ende mit herzlichen Worten von Bianca Jaser (Vorsitzende MV Lamerdingen) verabschiedet. Auch Musiker Michael May, seit vier Jahrzehnten nicht nur als Posaunist aktiv, sondern etwa aktuell im Festausschuss für die Bereiche Sicherheit und Personal zuständig ist, wurde geehrt – ebenso wie viele weitere Musiker.

Icon Vergrößern Einige der Musikerinnen und Musiker durften sich über eine Ehrung freuen. Foto: Lucia Buch Icon Schließen Schließen Einige der Musikerinnen und Musiker durften sich über eine Ehrung freuen. Foto: Lucia Buch

Musikalisch machte die Jugendkapelle den Auftakt mit „Deep Harmony“ und „A Little Christmas Song“ sowie dem „Sternschnuppenwalzer“. Der neue, junge Dirigent Chmiel zeigte dabei eine gelungene, solide Gestaltung der Dynamik und sorgte immer wieder für eine klare Zeichnung der Melodieführung – nicht so leicht bei einem blech-dominierenden Klangkörper, der leicht zu wattig-diffus klingen kann. Tanja und Dominik Theileis zeigten Einsatz als Nachwuchsmoderatoren, Florian Schweier und Julia Schenck als Jugendvertreter dankten dem neuen „Chef“ nach dem ersten Jahr mit einer Musikertasse und plauderten nebenbei ein paar Sprüche aus den Proben aus.

Danach kam das Hauptprogramm: David Schöpf und die Stammkapelle eröffneten mit „Majestic Entrance“ von Bert Appermont – ein Stück, das alles enthielt, was ein perfekter „Opener“ braucht. Der eigentliche „Kracher“ des Abends kam vor der Pause: „Phoenix Ascending“, mit dem antiken Mythos des verbrennenden und aus der Asche wiedererstehenden Phoenix, gespickt mit anspruchsvollen 198 Taktwechseln. Entsprechend gepfeffert ließen die Musiker ihren Phönix klanglich durch die Sphären galoppieren, nur kurz unterbrochen von der „Vollbremsung“ des Verbrennens.

Hauptprogramm in Lamerdingen eröffnet mit diesen Stücken

Nach den Ehrungen und der Pause wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst in die Welt von Renaissance-Tänzen entführte: Die dreisätzige, reizvolle Bearbeitung der alten Tanzformen namens „The Graces of Love“ von Oliver Waespi hielt im Mittelteil ein auskomponiertes Schäferstündchen bereit, und knüpfte auch an eine Bearbeitungstradition an, mit der schon Ottorino Respighi vor etwa 100 Jahren Erfolg hatte. Mit einem Filmmusik-Medley über „Tangled“, aus „Rapunzel – neu verföhnt“ kam diesem Gemüse endlich einmal die Bedeutsamkeit zu, die ihm gebührt – nicht zuletzt auch und gerade wegen der reizvoll-genialen und leicht schrägen Anmoderation durch Maria Weiß und Michael Lang.

Das Konzert endet mit einem langen Schlussblock aus effektvoll, intensiv und ohrwurmverdächtig umgesetzten Highlights, die von „Coldplay in Symphony“ – hier wippte so mancher Fuß – über ein dem Original kaum nachstehendes „Don´t stop me now“ („Queen“) als Zugabe bis zum stimmungsvoll mit echten Kerzen illuminierten „Stille Nacht“ (zweite Zugabe) reichte. Weiter verkündet Jaser das Motto des Musikfestes anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Blasmusik in Lamerdingen: „Wo Tradition und Zukunft Hand in Hand marschieren.“