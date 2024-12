X-Mas Bowl in Waal: Touchdown für den guten Zweck

Um Weihnachten und den Jahreswechsel herum haben sich viele Traditionen etabliert, die einfach zu den Feiertagen dazugehören. In Waal ist der X-Mas Bowl genau eine dieser lieb gewordenen Veranstaltungen. Am vergangenen Samstag fand er bereits zum siebzehnten Mal statt. Der Name lässt es schon erahnen: Es handelt sich um ein Spiel im American Football, einer Sportart, die in den vergangenen Jahren in Deutschland eine immer größere Fangemeinschaft entwickeln konnte.

X-Mas Bowl in Waal: Am Anfang standen ein paar „Verrückte“

Haben sich am Anfang nur ein paar „Verrückte“ getroffen, um den Feiertagsspeck zu bekämpfen und einen Auftakt für das neue Training zu setzen, wurde das Ganze recht schnell zu einem Charity-Event. In den ersten Jahren ging es um die Unterstützung der Familie eines verstorbenen Mitspielers, in jüngster Zeit wurden gemeinnützige Einrichtungen vor Ort unterstützt. Die Erlöse aus diesem Jahr sollen dabei helfen, einen zweiten Massagesessel für das Seniorenheim in Waal zu beschaffen.

Icon Vergrößern Der Landsberger X-Press unterlag heuer den Vandals aus Kaufbeuren mit 6:12. Foto: Michael Lindemann Icon Schließen Schließen Der Landsberger X-Press unterlag heuer den Vandals aus Kaufbeuren mit 6:12. Foto: Michael Lindemann

Auch heuer kamen wieder knapp 200 Besucherinnen und Besucher, um zuzuschauen, ob die Vandals aus Kaufbeuren den Landsberger X-Press besiegen können, um sich damit für die vorausgegangenen Niederlagen zu revanchieren. Die Regeln waren auf das kleinere Spielfeld angepasst – und doch konnten die Besucher einen guten Eindruck davon bekommen, was die Faszination dieses Sports ausmacht. So konnten die Vandals ihren ersten Touchdown mit einem sehenswerten Pass über das halbe Spielfeld erzielen.

Kurz darauf konnten sie dank eines abgefangenen Passes der X-Men mit einem weiteren Touchdown ihre Führung auf 12:0 ausbauen. Kurz vor der Pause erkämpfte sich die Verteidigung des X-Press den Ball, doch durch einen Fehler verlor der Spieler die Kontrolle über den Ball, bevor er punkten konnte. Die zweite Hälfte lief für den X-Press besser und so konnte der Anschluss erzielt werden. Die Begegnung blieb bis zum letzten Spielzug hochspannend, die Sportler zeigten viele sehenswerte Aktionen, doch am Ende konnten die Vandals ihre Führung verteidigen und siegten mit 12:6.

Gesammeltes Geld kommt dem Seniorenheim in Waal zugute

Gewonnen haben aber im Endeffekt alle: Spieler und Zuschauer, die viel Spaß bei einem tollen American Football-Event bei bestem Wetter hatten und das Seniorenheim Waal, das mit über 2000 Euro Spenden einen großen Schritt in Richtung des neuen Massagestuhls gemacht hat. Besondere Erwähnung hat der Newcomer-Spieler Simon aus dem Seniorenheim Waal verdient, der nach einem einmaligen Training von null auf Hundert eingestiegen ist und den X-Press in der Defensive unterstützt hat. Dafür wurde er auch als MVP – also als wichtigster Spieler – ausgezeichnet.

DJ Björn sorgte mit seinen humorvollen Kommentaren und der musikalischen Untermalung für beste Unterhaltung neben dem Spielfeld. Zum Trinken gab es Glühwein sowie heißen Apfelsaft, und gegen den Hunger halfen die Würstchen vom Grill. Sascha Wein, der Veranstalter, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und bedankte sich bei allen Unterstützern im Markt.