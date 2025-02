Zum 200-jährigen Bestehen richtet der Lamerdinger Musikverein heuer das Bezirksmusikfest aus

„Seit ein paar Jahren hat Lehrer Gumposch mehrere hiesige Bürger in der Musik, namentlich im Geigenspiel und im Trompetenblasen, unterrichtet.“ So steht es in einer Lamerdinger Pfarrchronik geschrieben. Die genannte Musikgruppe unter der Leitung von Johann Gumposch markiert die Geburtsstunde des Musikvereins. Dieser hat sich in den vergangenen 200 Jahren zu einer Institution entwickelt, die aus dem Ort nicht mehr wegzudenken ist. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, richten die Lamerdinger Musikerinnen und Musiker heuer von 28. Mai bis 1. Juni das Musikfest des Bezirks 5 (Kaufbeuren) im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) aus.

Alexandra Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksmusikfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis