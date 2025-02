Als Füssen Faschingshochburg war

Füssen ist nicht gerade bekannt als Faschingshochburg. Gut, es gibt die Schindau - aber die liegt aus närrischer Sicht definitiv nicht in Füssen. Und dem 2006 gegründeten Faschingsverein waren nur ein paar Jahr beschert, ehe er wieder aufgelöst wurde. Doch im Februar 1955 waren tausende Narren in der Altstadt unterwegs: Das Prinzenpaar, Pius I. und Ella I., feierte mit seinem närrischen Volk in der Reichenstraße den Füssener Faschingsumzug. „Der Umzug war ganz toll“, erinnert sich die 89-jährige Victoria Wanderer aus Heilbronn. Sie ist die jüngere Schwester des damaligen Faschingsprinzen Pius Eberhard. „Und ich war der Tambour-Major der Prinzengarde“, erzählt Wanderer.

Azaria Kretzinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fasching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingshochburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis