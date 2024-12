Kokain im Blut und weitere Drogen im Gepäck - Polizei zieht Reisegruppe aus dem Verkehr

Die Polizei hat auf der A7 bei Füssen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die zum Teil selbst unter Drogen standen und Rauschmittel im Wagen hatten.

Wie die Polizei jetzt berichtet, hatten Bundespolizisten ein Fahrzeug bereits am Samstagmittag am Grenztunnel Füssen bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert. Die Gruppe im Wagen war demnach auf dem Weg zu einem Festival in Deutschland. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei zwei Personen kleine Mengen Ecstasy und Cannabis, die sie sicherstellten.

Polizei findet auf der A7 bei Füssen Drogen im Auto einer Reisegruppe - Fahrer steht unter Kokain-Einfluss

Ein Drogenschnelltest beim Fahrer fiel obendrein positiv auf Kokain aus. Beamte der Grenzpolizei Pfronten übernahmen die weiteren Ermittlungen. Sie ordneten eine Blutentnahme beim Fahrer an und untersagten die Weiterfahrt. Die gefundenen Drogen stellten sie sicher.

Am Sonntag kam es zu einem weiteren, ähnlichen Fall. Laut Polizei fanden Fahnder der Pfrontener Grenzpolizei bei der Kontrolle eines Fahrzeuges auf der A7 bei Füssen zwei Kleinmengen Kokain. Der 35-jährige Fahrer des Wagens war auf dem Weg nach Italien. Die Beamten stellten das Rauschmittel sicher. Da der Drogenschnelltest negativ ausfiel, durfte der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen.

