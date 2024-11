Das ist der Adventsmarkt 2024 am Schloss Hopferau an diesem Wochenende

Wem der Trubel am beliebten Füssener Adventsmarkt zu viel ist, für den findet sich nur wenige Kilometer entfernt eine ruhigere und beschaulichere Veranstaltung: Am Schloss Hopferau findet 2024 ebenfalls ein Adventsmarkt im Ostallgäu statt.

Steckbrief: Adventsmarkt am Schloss Hopferau

Name: Adventsmarkt in Hopferau

Ort: 87659 Hopferau, Schlossstraße 11

Termin: 30. November und 1. Dezember

Umfang : Schloss- und Krippenführungen, Adventssingen, mehrere Stände mit Bratwurst, Glühwein, gebrannte Mandeln

Wann findet der Adventsmarkt am Schloss Hopferau 2024 statt?

Bereits am ersten Adventswochenende ist der Adventsmarkt am Schloss Hopferau 2024. Die genauen Öffnungszeiten lauten:

Samstag, 30. November: 13 bis 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 10 bis 18 Uhr

Das hat der Adventsmarkt am Schloss Hopferau 2024 zu bieten

Besucherinnen und Besucher finden an den Ständen Kunsthandwerk, Glühwein oder gebrannte Mandeln. Die Freiwillige Feuerwehr bietet unter anderem Bratwurst an. Der Pfarrgemeinderat hingegen versorgt die Besucher mit sogenannten Engelslocken. Der Eintritt für den Adventsmarkt ist frei.

Wer möchte, kann auch an einer der Führungen teilnehmen: Zur Auswahl stehen Krippenführungen im Schloss oder die Schlossführungen.

Krippenführung

Samstag, 16 Uhr

Sonntag, 14 Uhr

Schlossführung

Samstag, 14 Uhr und 18 Uhr

Sonntag, 12 Uhr und 16 Uhr

Zusätzlich lädt der Kirchenchor Hopferau am 1. Advent um 15 Uhr zum Adventssingen in der Pfarrkirche St. Martin.

So kommen Sie zum Adventsmarkt in Hopferau

Von Kempten aus geht es über die A7 Richtung Füssen. Bei Nesselwang biegen Sie vor der Feuerwehr Nesselwang nach rechts ab. Nach dem Schwaltenweiher geht es abermals rechts ab. Die Beschilderung führt Sie anschließend zum Schloss.

Mit dem Zug ist der Adventsmarkt ebenfalls erreichbar, von Füssen aus dauert die Fahrt etwa 11 Minuten. Die nächstgelegene Haltestelle wäre Weizen-Hopferau, von dort aus sind es 19 Minuten zu Fuß bis zum Weihnachtsmarkt.

