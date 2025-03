Sie haben dafür gesorgt, dass am Reithlift für die Skivereine des Ostallgäus wieder eine Trainingspiste zur Verfügung steht. Bereits dieses Vorhaben zeugte von leidenschaftlichem Engagement der Verantwortlichen des Fördervereins „Schneesport am Reithlift“. Nun haben sie nachgelegt: Sie haben die Skischule am Fuße des Tegelbergs wiederbelebt.

