Naturschützer schlägt Alarm: Bedroht der Solarpark Nesselwang eine seltene Schmetterlingsart?

Mit der Montage der ersten Bauteile haben die Arbeiten am Solarpark Nesselwang begonnen. Auf einer Fläche von rund 6,5 Hektar soll bis Oktober an der A7-Anschlussstelle Nesselwang eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Das teilte die Solarpark Nesselwang GmbH, ein Gemeinschaftsprojekt des Marktes Nesselwang und der SolarEnergie Allgäu GmbH (SEA), mit. Ein Naturschützer schlägt deswegen jedoch Alarm. Er befürchtet, dass der Lebensraum einer geschützten Schmetterlingsart zerstört wird.

