Bauarbeiten für Solarpark Nesselwang haben begonnen

Mit der Montage der ersten Bauteile haben die Arbeiten am Solarpark Nesselwang begonnen. Auf einer Fläche von rund 6,5 Hektar soll bis Oktober an der A7-Anschlussstelle Nesselwang eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Das teilte die Solarpark Nesselwang GmbH, ein Gemeinschaftsprojekt des Marktes Nesselwang und der SolarEnergie Allgäu GmbH (SEA), mit.

„Nach den umfangreichen Genehmigungsverfahren, wie zum Beispiel der naturschutzfachlichen Genehmigung, freuen wir uns sehr, dass es jetzt losgeht“, wird Projektleiter Sebastian Gebhardt von der SEA in der Pressemitteilung zitiert. Die SEA ist mit 74 Prozent an dem Vorhaben beteiligt, der Markt Nesselwang mit 26 Prozent. „Die planungs- und genehmigungsrechtlichen Herausforderungen waren groß, nun liegen wir mit dem Projektfortschritt im Zeitplan.“

An der Autobahn A7 bei Nesselwang entsteht ein 6,5 Hektar großer Solarpark

Entstehen soll bis Oktober entlang der Autobahn A7 an der Anschlussstelle Nesselwang auf rund 6,5 Hektar eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Leistung von 7,4 Megawatt (MWp). Ursprünglich umfasste das Planungsgebiet sogar 8,6 Hektar. Doch aus naturschutzfachlichen Gründen mussten 2,1 Hektar wieder herausgenommen werden. Jährlich sollen so etwa 8704 Megawattstunden Strom erzeugt werden – genug für rund 3050 Haushalte – und gleichzeitig circa 6000 Tonnen CO₂2 eingespart werden.

Die Bauarbeiten umfassen das Rammen von 9600 Pfosten für die Unterkonstruktion, den Aufbau eines über zwei Kilometer langen Zauns sowie die Montage von rund 12.450 Solarmodulen. Hinzu kommen Kabelverlegung, Aufstellung von Transformatoren und der Netzanschluss. Die Inbetriebnahme ist Anfang November 2025 vorgesehen, um die im April 2024 erhaltene EEG-Förderung fristgerecht zu sichern.

Markt Nesselwang will Anteil der Erneuerbaren Energien steigern

Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas sieht im Baustart einen wichtigen Schritt für den Markt Nesselwang: „Wir steigern damit den Anteil erneuerbarer Energien von einem Viertel auf mehr als zwei Drittel. Das macht uns unabhängiger von Dritten.“

Der erzeugte Strom soll bevorzugt an regionale Unternehmen und Einrichtungen wie das Alpspitz-Bade-Center in Nesselwang vermarktet werden. Damit verbindet das Projekt ökologische Ziele mit einer starken regionalen Wertschöpfung.