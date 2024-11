Arbeitsagentur informiert über Qualifizierungen in Teilzeit

Qualifizierung in Teilzeit - Darum geht es bei einer Veranstaltung der Agentur für Arbeit. Zielgruppe sind alle, die beruflich Neues wagen, nach einer Pause wieder in das Berufsleben zurückkehren oder einen Berufsabschluss nachholen möchten - und zwar in Teilzeit. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, Christina Fromm, und die Berufsberaterin für Erwachsene, Sybille Linder, informieren über die Chancen und Möglichkeiten, auch in Teilzeit zu einem Berufsabschluss oder einer zusätzlichen Qualifikation zu kommen. Dazu geben sie einen Überblick über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit zu beruflichen Aus- und Weiterbildungen in Teilzeit. Eine Teilnahme ist online oder in Präsenz möglich. Termin ist am Dienstag, 26. November, von 10 bis 11.30 Uhr in der Arbeitsagentur in Kempten (Rottachstraße 26) oder Online (Anmeldung unter https://eveeno.com/261124_teilzeitqualifizierungen). Weitere Informationen bei Christina Fromm, dienstags bis donnerstags unter Telefon 0831/2056-280, E-Mail: Kempten-Memmingen.BCA@arbeitsagentur.de

