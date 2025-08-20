Das bietet das neue Ausbildungscenter der DMG Mori in Pfronten

Für Reinhard Musch, Geschäftsführer des Maschinenbauunternehmens DMG Mori am Standort Pfronten, ist es eine Herzensangelegenheit: Die Firma erhält ein neues Ausbildungscenter. Auf mehreren Ebenen bietet es 4500 Quadratmeter Platz, die nicht nur 150 Auszubildenden, sondern auch dem lebenslangen Lernen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen sollen. Pünktlich zur Hausausstellung im kommenden Jahr soll in den alten Ausbildungsräumen das Licht aus- und im neuen Ausbildungscenter angemacht werden. Bislang jedenfalls liegt das Vorhaben voll im Terminplan. Ein bedeutender Schritt ist der Neubau des Ausbildungscenters nicht nur für das Unternehmen, das damit das Thema Lernen auf ein ganz neues Niveau bringt, sondern auch für die gesamte Region.
Aus dem Wirtschaftsleben
