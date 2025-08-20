Icon Menü
Ausbildung bei DMG Mori in Pfronten: Das bietet das neue Ausbildungscenter für Azubis

Aus dem Wirtschaftsleben

Das bietet das neue Ausbildungscenter der DMG Mori in Pfronten

Das Maschinenbauunternehmen eröffnet kommendes Jahr zur Hausausstellung sein neues Ausbildungscenter. Es bietet Platz für 150 Auszubildende und Fortbildungen.
Von Markus Röck
    Auf das 30-jährige Jubiläum der Hausausstellung bei DMG Mori in Pfronten verweisen hier die Auszubildenden Elisa Mörtel, Georg Rozental, Julian Schuster und Moritz Zündt (von links).
    Auf das 30-jährige Jubiläum der Hausausstellung bei DMG Mori in Pfronten verweisen hier die Auszubildenden Elisa Mörtel, Georg Rozental, Julian Schuster und Moritz Zündt (von links). Foto: Markus Röck

    Für Reinhard Musch, Geschäftsführer des Maschinenbauunternehmens DMG Mori am Standort Pfronten, ist es eine Herzensangelegenheit: Die Firma erhält ein neues Ausbildungscenter. Auf mehreren Ebenen bietet es 4500 Quadratmeter Platz, die nicht nur 150 Auszubildenden, sondern auch dem lebenslangen Lernen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen sollen. Pünktlich zur Hausausstellung im kommenden Jahr soll in den alten Ausbildungsräumen das Licht aus- und im neuen Ausbildungscenter angemacht werden. Bislang jedenfalls liegt das Vorhaben voll im Terminplan. Ein bedeutender Schritt ist der Neubau des Ausbildungscenters nicht nur für das Unternehmen, das damit das Thema Lernen auf ein ganz neues Niveau bringt, sondern auch für die gesamte Region.

