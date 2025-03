Die AzubiXperience in Füssen verbindet Berufsberatung mit Spaß

Am kommenden Donnerstag, 13. März, findet die Ausbildungsmesse „AzubiXperience“ zum zweiten Mal im Autohaus Heuberger in Füssen statt. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung der Allgäuer Zeitung laufen bereits auf Hochtouren. „Die Premiere der Ausbildungsmesse im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg, die Resonanz von Ausstellern und Besuchern war so groß, dass für uns schnell feststand, die Messe auch 2025 wieder zu veranstalten“, so Christian Schneider, Geschäftsstellenleiter der Allgäuer Zeitung Füssen.

AzubiXperience: Berufsberatung und Event in einem im Autohaus Heuberger in Füssen

Der Erfolg der Premiere im vergangenen Sommer kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist die „AzubiXperience“ alles andere als eine klassische Ausbildungsmesse. Hier treffen Berufsberatung und Event aufeinander. Und auch die Location ist eine besondere: Die 20 teilnehmenden örtlichen Unternehmen und Behörden präsentieren sich im Autohaus Heuberger. Von 16 bis 19 Uhr können sich Jugendliche und Schulabgänger hier über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten informieren. Im direkten Austausch mit den Auszubildenden können die jungen Besucher erste Kontakte knüpfen oder mitunter gleich einen Termin für ein Praktikum oder Vorstellungsgespräch vereinbaren. Auch Eltern und Freunde sind natürlich willkommen.

Ausbildungsmesse AzubiXperience in Füssen soll Spaß machen

Der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen: Die Jugendlichen können mit Freunden Mario Kart auf der Nintendo Switch spielen. Ausgestattet mit einer Karte geht es zudem auf Stempeljagd. Das Ziel: Durch Gespräche mit fünf verschiedenen Unternehmen fünf Stempel sammeln. Die erfolgreichsten Stempelsammler erhalten einen von insgesamt 100 Wireless-Chargern. An einem Glücksrad kann man sein Glück noch auf die Probe stellen und der Hauptgewinner die Nintendo Switch-Konsole mit nach Hause nehmen. Der Münchner Zauberer Andi von Enjoy Magic unterhält die Besucher außerdem mit Kartenkunst, Zaubereien mit Alltagsgegenständen und Handymagie. Vor Ort ist auch „Der Hexenkessel“-Foodtruck, der die Besucher an diesem Tag mit Getränken, Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und leckerem Essen versorgen wird. Doch das ist noch nicht alles. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.