Johanna Strauß (links) eröffnet die neue Kunstsaison im Pfannerhaus in Roßhaupten. Gudrun Altmannhofer stellte in ihrer Begrüßung den Werdegang der quirligen Malerin vor. Viele ihrer Rösserbilder sind Auftragsarbeiten für den Pferdezuchtverband Oberbayern und regelmäßig in Nördlingen in einer Ausstellung zu sehen, wie die Pferderasse Lusitano.

Foto: Martina Gast