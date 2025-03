Fahrraddieb stürzt in Füssen - und die Polizei findet noch mehr

In Füssen ist ein mutmaßlicher Dieb mit einem gestohlenen Fahrrad am späten Mittwochabend gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen den 26-Jährigen am Bahnhof in Füssen.

Er soll sich im Bereich der Fahrradständer auffällig verhalten haben und mehrere Fahrräder begutachtet haben. Dann nahm er sich ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Scott. Er kam jedoch nicht weit. Als er mit dem Fahrrad davonfahren wollte, stürzte er.

Polizei sucht Eigentümer des gestohlenen Fahrrads

Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten konnten den Mann kurz darauf am Bahnhof stellen. Der 26-Jährige gab zu, dass das Fahrrad nicht ihm gehörte. Außerdem stellte sich heraus, dass sich der Mann bereits seit 158 Tagen unerlaubt in Deutschland aufhielt.

Er muss sich nun wegen des versuchten Diebstahls und illegalen Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel verantworten. Der Eigentümer oder die Eigentümerin des Fahrrads soll sich bitte bei der Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/9123-0 melden.

