Dieser FC Bayern-Star kommt zur Fanclub-Weihnachtsfeier ins Allgäu

So alle fünf, sechs Jahre ist die Spannung bei Leonhard Poppler groß, wenn‘s Richtung Weihnachten geht. Mit Fiebern aufs Christkind hat das aber weniger zu tun. Gebannt wartet der Vorsitzende des Bayernfanclubs „OAL-Power-Beichelstein“ nämlich auf einen Anruf seines Herzensklubs. So auch heuer. Gegenstand des Telefonats? Die für Poppler so spannende Frage, welcher Star des FC Bayern zur Weihnachtsfeier nach Seeg kommt. Ungefähr alle fünf Jahre erhalten Fanclubs Besuch von Promis der Säbener Straße. Zuletzt war Robert Lewandowski 2019 zu Gast bei den Beichelsteiner gewesen.

