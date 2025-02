Skipiste statt Amtsstube

Alle vier Jahre richtet der Markt Nesselwang, im Wechsel mit Bad Hindelang, Ruhpolding und Schliersee, die bayerischen Behörden- Skimeisterschaften aus. Ende Januar war es nun wieder so weit: Rund 200 Beschäftigte der Städte, Gemeinden, Landratsämter und Regierungen aus ganz Bayern trafen sich an der Alpspitz und kämpften im Riesentorlauf und Langlauf um die Plätze. Insgesamt gingen laut einer Pressemitteilung aus dem Nesselwanger Rathaus bei der 51. Auflage des Wettbewerbs 16 Damen-, 40 Herrenmannschaften und 100 Einzelteilnehmer an den Start.

Nesselwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Skipiste Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsstube Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis